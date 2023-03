Köszönjük a támogatást

A Háromszék előfizetője vagyok felirattal – de saját gondolataik megfogalmazásával – a szerkesztőséggel együtt azt kívánták jelezni, hogy digitalizált világunkban is szükség van a nyomtatott szóra, a nyomtatott újságra, a mi lapunkra. Sőt, e digitalizált világban talán nagyobb szükség is, mint korábban bármikor. Köszönjük az összesen hetven olvasónknak, illetve intézménynek, hogy megkeresésünkre vagy önként jelentkezve arccal és névvel vállalták a nyilvánosságot. Köszönjük az ötletgazdának, Kolcsár József színművésznek, aki – némileg meghazudtolva azt, hogy a fiatalabb nemzedékek nem olvasnak nyomtatott újságot – a kampány lebonyolítására biztatott bennünket.

Akkor, tavaly év végén még csak a híre jött annak, hogy számos erdélyi magyar nyomtatott sajtótermék gazdasági okok miatt januártól már nem jelenik meg. Azok a bizonyos gazdasági nehézségek azonban minden lapot érintettek és érintenek, így bennünket is. Mi azonban az ötletgazdával közösen úgy döntöttünk, hogy nem a panaszt, hanem a pozitív üzenetet helyezzük a középpontba. Nevezetesen azt, hogy minden nehézség ellenére szükség van a helyi nyilvánosságot biztosító, klasszikus, vagyis nyomtatott formában megjelenő lapra, lapokra, s megmaradásukban nem csupán szerkesztőknek, kiadóknak, hanem az olvasóknak is van felelőssége.

Most, a több mint három hónapos kampány végén (is!) hálával tartozunk mindenkinek, aki szó szerint, de átvitt értelemben is „veszi a lapot”, akár részt vett ebben a figyelemfelkeltő, tudatosító akcióban, akár nem. Hiszen ezáltal tudunk – bár ezt sokan és sokszor megkérdőjelezik – függetlenek maradni. Függetlenek a hatalmi érdekektől, a minden közösségben jelen levő befolyásoktól, de sohasem függetlenek tényleges „munkaadóinktól”: olvasóinktól.

Ezért a magunk részéről továbbra is olvasóink elvárásainak igyekszünk megfelelni. Folytatva a háromszéki „lapcsinálás” legjobb hagyományait, megtartva és továbbörökítve azokat az értékeket, amelyeket elődeink megteremtettek, és a legsötétebb diktatúrában is megőriztek, de új igényeknek is megfelelve, legjobb szakmai tudásunkkal, erkölcsi tartásunkkal szolgáljuk, alakítjuk a helyi nyilvánosságot. A köz- és a kulturális élet legkülönbözőbb területein fellelhető értékek és érdekek megjelenítésével, megbízható információk közlésével, de a tartalmas szórakoztatást is szem előtt tartva olyan lapot igyekszünk olvasóink asztalára tenni nap mint nap, amit értő érdeklődéssel, mi több, szívesen, de sosem közönyösen olvasnak. Vállalva azt is, hogy – elsősorban a napilapkészítés gyors tempója miatt – magunk sem vagyunk tévedhetetlenek. Ahogy jelmondatunkban is áll, arra törekszünk, hogy a Háromszék mindennap értéket vigyen otthonába.

Ebben a törekvésünkben a legnagyobb támaszunk olvasótáborunk volt és lesz.