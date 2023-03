Megbüntették az SZNT elnökét a marosvásárhelyi felvonulásért

Mit ismert, a Székely Nemzeti Tanács 2023. március 10-én ismét megszervezte Marosvásárhelyen a Székely Szabadság Napját, amelyen mintegy 1500-2000 személy vett részt. Az SZNT pénteki közleménye szerint a csendőrség jegyzőkönyve ezt a rendezvényt minősíti „betiltottnak”, mindazok ellenére, hogy Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala nem bocsátott ki tiltó határozatot. „Az ezer lejes pénzbírságot egy „betiltott” nyilvános rendezvény megtartásáért szabták ki. A jegyzőkönyv megerősíti a csendőrségnek azt a megközelítését, hogy a román törvények tiltják a régiósításra, területi autonómiára vonatkozó gondolatok terjesztését, az „etnikai kritériumok alapján” igényelt területi autonómiát meg egyenesen sovinizmusnak minősíti” – írják.

Leszögezik továbbá: a büntetés összegét a Székely Nemzeti Tanács elnöke nem fizeti ki, ehelyett jogorvoslati eljárást indít a jegyzőkönyv és a büntetés érvénytelenítéséért. Ugyanakkor felhívják azok figyelmét, akik a Székely Szabadság Napján, akár a megemlékezésen, akár a felvonuláson részt vettek, hogy amennyiben hasonló büntető jegyzőkönyvet kapnak, haladéktalanul tájékoztassák a Székely Nemzeti Tanácsot az szntiroda@gmail.com címen, hogy a fellebbezési határidőn belül tudjuk elindítani a jogorvoslati eljárást.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács szolidaritását fejezte ki az SZNT elnökével. Az EMNT országos elnöksége közleményében leszögezi: elutasítanak minden olyan törekvést, mely a székelység önrendelkezéséért törvényes és békés módon küzdők megfélemlítését tekinti céljának, valamint támogatásukról biztosítjuk az SZNT vezetőjét és teljes tagságát. „Kiállunk szövetségeseink, az autonómiaküzdelem következetes képviselői mellett, s továbbra is valljuk: közösségünk legégetőbb problémáira, így a minket érő, menetrend szerint érkező és diszkriminatív hatósági eljárásokra, folyamatos jogsérelmeinkre, vagy épp az intézményrendszerünket érő újabb és újabb támadásokra az egyetlen megoldás az autonómia” – áll a szervezet közleményében. Azt is megígérik: e legújabb és nyíltan magyarellenes hatósági támadásról tájékoztatják nemzetközi szövetségeseiket, az illetékes európai fórumokat, s amennyiben szükségessé válik, kiveszik részüket abból a majdani mozgósító kampányból is, melynek célja a kirótt büntetés közösségi adománygyűjtés általi törlesztése kell legyen.