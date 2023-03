TavaszvÃ¡rÃ³ BarÃ³t

Az erdővidéki szénbányászat múltját megidéző bányászszobor árnyékában alakították ki a vásár szervezői a standokat, a központi teret behálózó, Bocz Júlia által megálmodott és kivitelezett dekorációs elemek a kikelet hangulatát, érzését lopták be a vásárfiát keresők szívébe.

A vásárosokat, az eseményre kilátogatókat először Szakács Kádár Júlia műsorvezető köszöntötte, majd Benedek-Huszár János, a város polgármestere osztotta meg gondolatait, kitérve arra is, hogy közkívánatra hozták vissza a nemrég felújított zöldségpiacról a helyi termelők és kézművesek vásárát a központba.

Ha már a dekoráció a tavaszt idézte, az első fellépő, a Bujka énekegyüttes produkciója is ehhez az alkalomhoz igazodott, megteremtve azt az elegyet, amelyben jól érezhette magát gyerek és felnőtt egyaránt. Miközben a szobor köré felsorakoztatott standokon zajlott a vásár, addig a megmintázott bányászok széles vállai alatt a helyi iskolák diákjainak, művészeti csoportjainak szavalatait, énekeit, zenés műsorait, táncos produkcióit láthattuk, hallattuk.

Nagy-Kopeczky Annamária, a helyi termelők és kézművesvásárok örökös szervezője látva a nagy érdeklődést és azt, hogy mennyi ember látogatott ki, fordult meg a központban, úgy vélte, egyértelműen jó ötlet volt visszahozni ide ezt a közösségi eseményt. Mint fogalmazott, ennek a kis városnak jót tesz, ha időszakosan lehetőség adódik arra, hogy a helyi termelők, kézművesek kirakodhassanak és megmutathassák, eladhassák termékeiket. Elmondta azt is, hogy a mostani vásáron volt a legtöbb árus, közel negyven termelő, kézműves jelent meg szombaton és kínálta egyedi és minőségi termékeit. A helyiek mellet jöttek többek között Sepsiszentgyörgyről, Kézdivásárhelyről is, a távoliak mind olyan termékkel, amelyeket a vásárban nem árultak a helyi termelők. Nagy-Kopeczky Annamária hangsúlyozta, elsősorban a helyieknek kedveznek, ők élveznek prioritást, erre mindig figyeltek, hogy ne hozzanak konkurenciát, segítsék a helyit, a hazait, ennek ellenére nem zárkóznak el a más régiókból érkező termelők, kézművesek elől sem.

Nemcsak a szervezők, de a megkérdezett árusok is úgy látták, hogy a városközpontban jobb egy ilyen vásár lebonyolítása, hiszen több az ember, nagyobb az érdeklődés és jobb a vásárlói kedv is. Azok véleményére is kíváncsiak voltunk, akik lehetséges vásárlókként látogattak ki a vásárra, itt már megoszlottak a vélemények. Volt, aki üdvözölte a döntést, ám akadt olyan is, aki szerint a takarékosság szelle­mében a zöldségpiacon a vásár helye, ott megvan minden, ami a zökkenőmentes lebonyolításához szükséges.

