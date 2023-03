Ünnepelt a rendőrség

A megyei csendőrség és rendőrség közös udvarán az egység fegyvereiből, helyszínelő eszközeiből, közlekedésrendészeti laboratóriumából, az állatvédő osztály felszereléséből rendeztek kiállítást, néhány rendőrségi autó is érdeklődést keltett, hisz ki-beszállni lehetett. Továbbá, aki akarta, attól ujjlenyomatot vettek, a gyerekek a forgalmisták terepszőnyegén ismerkedhettek a közlekedési szabályokkal, egy rendőrkutyát is megcsodálhattak, valamint a rohamosztag bemutatóját is megtekinthették. A rendőrök többnapos rendezvénysorozaton vehettek részt, volt focibajnokság és céllövő verseny is.

Március 25-én, gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén tartják a román rendőrség napját, mivel 1822-ben ezen a napon adományozott Grigore Dimitrie Ghica, Havasalföld fejedelme a korabeli rendfenntartó egységnek csapatzászlót, melyen az a bibliai jelenet volt látható, melyben Gábriel főangyal a szeplőtelen fogantatás hírét vitte meg Máriának. (sz.)