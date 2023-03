Az RMDSZ Bihar megyei szervezetét hosszú időn keresztül vezető Kiss Sándort 2015-ben állította bíróság elé a korrupcióellenes ügyészség (DNA). A vádirat szerint – amelynek összeállításához a magyarországi, németországi és hollandiai bűnüldöző szervek is adatokat szolgáltattak – 2003 és 2008 között több cég Kiss Sándor megvesztegetése révén nyert megbízást közbeszerzési eljárásokon. Az első (nem jogerős) ítéletet 2018 júniusában hozta meg a Bihar megyei törvényszék, amely négy pénzmosási ügyben, hivatali visszaélésben, csúszópénz elfogadásában és befolyással való folyamatos üzérkedésben találta bűnösnek. Az ügy újratárgyalásakor a törvényszék a pénzmosás és hivatali visszaélés vádja alól Kiss Sándort felmentette, a többi vádpontnál pedig elévülést állapított meg. (MTI)

MAGYARELLENESSÉG ANDORRÁBAN. Az EB-selejtező első, szombati mérkőzésén Románia Andorrában vendégszerepelt, a meccset 2–0-ra meg is nyerte a román válogatott, de a Román Labdarugó-szövetség komoly, akár zárt kapus hazai mérkőzés büntetésére is számíthat az UEFA-tól, ugyanis a csapatot elkísérő Uniți sub tricolor (Egyesülve a trikolór alatt) nevű szurkolói csoport heves magyarellenes jelszavakat skandált a meccs alatt. Az ultrák egyébként egymás közt is összeverekedtek, és fáklyákat is gyújtottak a stadionban – így ünnepelték csoportosulásuk tízéves fennállását. (gsp.ro)

ÚJABB FÖLDRENGÉSEK. Egy 3,9-es, majd egy 3,1-es erősségű földrengés volt szombatról vasárnapra virradóan Vrancea szeizmikus térségben, Buzău megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP). Ebben a hónapban Vrancea szeizmikus térségben már 20 földrengést mértek, a legerősebb 4,2-es volt a Richter-skálán. Szintén ebben a hónapban Olténiában, Gorj megyében már 56 földrengés volt, a legerősebb 4,9-es. (Agerpres)