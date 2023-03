Támogatja a schengeni csatlakozást

Mielőbbi döntésre van szükség Románia schengeni csatlakozásáról – jelentette ki az Európai Tanács (ET) elnöke tegnap Bukarestben.

Charles Michel a Klaus Iohannis államfővel folytatott megbeszéléseket követő közös sajtótájékoztatón meggyőződését fejezte ki, hogy Románia csatlakozása biztonságosabbá tenné az Európai Uniót. Kifejtette, számára egyértelmű, hogy Románia az összes csatlakozási feltételt teljesítette, és jómaga mindent meg fog tenni, hogy mielőbb megszülessen a Románia számára kedvező döntés. „Ez közös célkitűzésünk 2023-ban” – jelentette ki. Arról is beszélt, hogy a migráció kihívást jelent az Európai Unió számára, ezért júniusban ismét napirendre tűzik ezt a témát. Az ET elnöke a romániai gazdák támogatásának növelésével is egyetért.