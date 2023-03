A selejtezők kedden lezárult első szakasza után az elemzés szerint a kijutásra a Svájc, Portugália, Franciaország, Anglia négyes pályázik a legnagyobb eséllyel (98 százalék). Az „éllovas” kvartettet Belgium követi a rangsorban (96 százalék), majd Szerbia és Horvátország nevével folytatódik a lista (egyaránt 95 százalékkal). A Marco Rossi vezette magyar csapat a 11. legnagyobb eséllyel küzd a kontinenstornára való kijutásért (84 százalék), ezzel pedig olyan, általában magasabbra taksált válogatottakat előz meg, mint a címvédő Olaszország (67), Hollandia (81) vagy épp Dánia (79). A korábbi rangsorhoz képest a közvetlen kijutás legfőbb esélyesei között már nem szerepel Norvégia (a Martin Ödegaard és Erling Haaland nevével fémjelzett skandináv válogatottat a pótselejtezőbe várja a Gracenote), ellenben bekerült a selejtezősorozatot jó eredményekkel nyitó Románia (69), Szlovénia (58) és Bosznia-Hercegovina (39) is.



A szakmai előrelépés a legfontosabb

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szimpatikusnak tartja, hogy játékosai a szakmai előrelépést fontosabbnak tartják a pénznél a klubváltások tekintetében. Az olasz szakember elmondta, a válogatott utóbbi két mérkőzésén nagyon jól működött a kommunikáció a pályán. Hozzátette, a továbbiakban is lépésről lépésre építi a csapatot, és minél feljebb szeretne jutni a FIFA világranglistáján. A fejlődést a klubváltások is elősegíthetik azzal, hogy a játékosok a szakmai értékeket helyezik előtérbe. Szalai Attila, Sallai Roland és Kerkez Milos iránt is több komoly együttes érdeklődik.