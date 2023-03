SepsiBook másodszor: kamaszok a középpontban

Ezt a korosztályt a legnagyobb kihívás megszólítani, de a Bod Péter Megyei Könyvtár vezetői bíznak abban, hogy meghívott szerzőikkel, foglalkozásaikkal, a nekik szóló pihenősarokkal sikerül vonzóvá tenni a rendezvényt számukra is. A választék bőséges lesz – ígéri Szonda Szabolcs könyvtárigazgató, aki tavaly svédasztalhoz, könyves szeretetvendégséghez hasonlította a fesztivált, az idén pedig olyan tortához, amelynek sok szelete sokféle ízt, színt, réteget tartalmaz.

A bemutatott szerzők és programok közül elsőként két meghatározó kortárs költő, Parti Nagy Lajos és Kemény István jelenlétét emelte ki; elmondása szerint igyekeztek fontos, keresett, kedvelt írókat-költőket meghívni, és arra is figyeltek, hogy a magyarországi, erdélyi, háromszéki irodalmi élet képviselete arányos legyen. Itt lesz Visky András, Botházi Mária, Varró Dániel és az őt gitárral kísérő Molnár György, László Noémi, Markó Béla, és mert Sepsiszentgyörgyön a román irodalomra is mindig van vevő, Horațiu Mălăele, aki nem csupán színész, hanem karikaturista és író is, valamint Bogdan Suceavă író, aki civilben matematikus, amerikai egyetemi tanár.

Könyvbemutatók, beszélgetések, koncertek, elő­adások követik egymást négy napig, lesznek külön pedagógusoknak, családoknak címzett események, illusztrálóműhelyek kisebb és nagyobb iskolásoknak, Petőfi- és József Attila-est (utóbbi az Osonó előadásában), és a műfajok közötti átjárásból is felmutat ezt-azt a SepsiBook. Végül pedig – mert a gasztronómiai kiadványok szintén fontos részei a könyvünnepnek – a ferencesek néhány ételét meg is főzik.

A gyermekközönségnek az általuk legolvasottabb, legkedveltebb könyvek szerzőit sikerült meghívni – jelentette be Hollanda Andrea, a könyvtár olvasószolgálatának vezetője, aki a SepsiBook gyermek- és ifjúsági programjáért felel. Kertész Erzsi, Berg Judit, Szabó Róbert Csaba, Szirmay Ágnes, Harcos Bálint, Kiss Noémi, Dóka Péter és Karda Zenkő képzőművész, könyvillusztrátor nevét emelte ki, akik nem csupán lebilincselő olvasmányokat hoznak, hanem bevetik magukat a beszélgetésekbe, irodalmi vetélkedőbe, műhelymunkába, mesemondásba is. A kínálatot úgy állítják össze, hogy a szervezett csoportos tevékenységeket hétköznap (csütörtök és péntek) dél­előttre időzítik, a hétvégén pedig a családok számára kínálnak tartalmas szórakozást.

A SepsiBook könyvfesztivált a sepsiszentgyörgyi és a megyei önkormányzat, a Bod Péter Megyei Könyvtár és az intézményt támogató alapítvány, valamint a Kónya Ádám Művelődési Ház szervezi, az idén valamivel kisebb költségvetéssel, mint tavaly (összesen 630 ezer lejből, amiből 500 ezret a megyeszékhely ad, a többit a megye), de több résztvevővel – közölte Gombos Zoltán fesztiválkoordinátor. Elmondása szerint harmincnál több könyvkiadó jelentkezett, ebből kettő román, de a Cărturești könyvterjesztő is nagy standdal jön. A tavaly szűknek bizonyult gyermeksarkot az idén nagyobbra szabják, a kamaszoknak pedig külön teret alakítanak ki.

A rendezvényt és annak minden napját koncerttel nyitják és zárják, és az eddig felsoroltakon kívül újságírói és sajtókommunikációs gyakornoki programot is szerveznek abban a reményben, hogy az idén a tavalyinál is sikeresebb lesz a könyvvásár. Az első SepsiBook látogatottsága egyébként minden várakozást felülmúlt: az első napon 1300-nál, a másodikon 1900-nál, a harmadikon 2200-nál, a negyediken 1500-nál több belépést jegyeztek.