A döntés meghozatala előtt Tóth-Birtan Csaba alpolgármester felidézte, az önkormányzat már jó ideje elkezdte azoknak a területeknek az azonosítását, ahol emeletes parkolóházakat tudnának létrehozni. Ezek egyike a szemerjai piac, valamint az átellenben lévő, egykor játszótérként, most parkolóként használt terület (a rendezési terv ezt egyként kezeli, a köztük futó utcával egyetemben). Az övezeti rendezési terv szerint a beépíthető rész legtöbb 1723 négyzetméter lehet, illetve legtöbb egyemeletes épület létrehozását engedélyezi. A számítások szerint ez 2800 négyzetméteres hasznos felületű, háromszintes (alagsor, földszint, emelet) ingatlan megépítését teszi lehetővé. Az alpolgármester továbbá elmondta, az elképzelt parkolóháznak kettős rendeltetése lenne: a földszinten piacnak megfelelő részt is kiképeznének, ahol a piac területén jelenleg bódékban árulók kapnának helyet vásárcsarnoki, rendezettebb környezetben, de asztaloknak is lenne hely.

Amint arról beszámoltunk, múlt év októberében az önkormányzat közmeghallgatást szervezett három terület övezeti rendezési terve kapcsán, melyeket parkolóházak építésére alkalmasnak ítéltek meg. A szemerjai piacon és környékén kívül az Ág utca és a Gyár utca közötti üresen álló telekről, valamint a Sport utca szomszédságában, mások mellett az Orgona utca által határolt területről van szó. Utóbbin jelenleg garázsok is állnak, illetve szabadtéri parkolókat is kialakítottak.

A közmeghallgatáson a szemerjai piac esetében ismét felmerült az árusok aggálya, hogy a piac végleges felszámolása, illetve az önkormányzat elképzelése azt jelenti, nekik távozniuk kell, miközben már hosszú ideje itt folytatnak kereskedelmi tevékenységet, be is fektettek a bódék kialakításába. Felmerült az is, hogy elveszíthetik a vásárlóikat (sokuk idős környékbeli), ha új helyre kell költözniük. A közvitán az alpolgármester, valamint a főépítész is jelezte: a bódék biztos nem maradhatnak meg, de nem áll szándékukban elűzni az árusokat, ezért helyet ajánlanának fel a majdani létesítményben.

Lapunk érdeklődésére Tóth-Birtan Csaba a szavazást követően elmondta: amint az a közvitán is elhangzott, a dollárpiacként ismert szemerjai városrészen bonyolultabb a parkolóház létrehozása, mint a másik két területen. Egy utca is áthalad a két telek között, szűkebb a tér, a majdani tervezőknek kell eldönteniük, hol kap helyet a létesítmény, kell-e módosítani esetleg az utcaszerkezeten is. A tömbházaktól megtartandó legkisebb távolság ebben az esetben is 15 méter.

A végső elrendezésről még nagyon korai beszélni, a költségek becslése sem időszerű, először el kell készülniük az előtanulmányoknak, melyekből kiderül, hogy egyáltalán érdemes-e belevágni, mekkora a költségvonzat, a megtérülési lehetőség, illetve a működtetést is át kell gondolni. Emellett a beruházásokhoz még a finanszírozási forrásokat is meg kell találnia az önkormányzatnak, így egyértelmű, hogy többéves folyamatokról van szó.