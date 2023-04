Eredményes hétvégén vannak túl a kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK sportolói, akik egy arany-, egy ezüst- és egy bronzéremmel fejezték be a szombaton, illetve vasárnap Nagyszebenben megtartott U16-os cselgáncs országos bajnokságot.

Veres László és Czifra Attila irányítása alatt hat kézdivásárhelyi dzsudoka lépett tatamira az elmúlt hétvégén Nagyszebenben lezajlott U16-os cselgáncs országos bajnokságon. Tették mindezt úgy, hogy tudásuk legjavát mutatták be a viadalon, és három dobogós pozíción kívül egy ötödik helyezést is begyűjtöttek. Országos bajnok lett és aranyéremmel a nyakában tért haza Simon Tege, aki a 46 kilogrammos súlycsoportban nem talált legyőzőre, az 55 kilogrammosok versenyében döntőt veszítve Tamás Gábor ezüstöt szerzett, Pál Nándor pedig harmadik lett. A 73 kilogrammos kategóriában Szőcs Norbert végig remekül harcolt, de be kellett érnie az ötödik hellyel, míg Veres Flóra Boróka (52 kg) és Kovács Máté (73 kg) helyezés nélkül zárt.

„Szép eredményt értük el Szebenben, mindenki keményen dolgozott a verseny előtt és jól harcolt az országoson, amiért dicséret illeti őket. Elégedett vagyok a tanítványaim teljesítményével, és remélem, hogy a folytatás is legalább ennyire remek lesz” – nyilatkozta érdeklődésünkre Veres László, a Nagy Mózes SK edzője. (t)