Tortoma Önképzőkör

Április 4-én, kedden 19 órától a baróti Művelődési Ház Bodosi Dániel-termében A Verőfény nyomában címmel vetített képes programismertetőre és élménybeszámolóra kerül sor Iszlai Kamill Zsolt református lelkipásztor, illetve Égető Imelda és Józsa Csongor diákok, a bodosi Verőfény csoport vezetőjének és tagjainak részvételével. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház áprilisi előadásai: ma 19 órától a kamarateremben Ivan Viripajev: Oxigén, rendező: Pálffy Tibor (korhatár: 14+), április 4-én, kedden, 5-én, szerdán és 7-én, pénteken 19 órától a nagyteremben (színpadra épített nézőtérrel) Pintér Béla: Gyé­vuska, rendező: Hegymegi Máté (korhatár: 14+); 11-én, kedden 18.48-tól a kamarateremben Ágyban, párnák közt – Petőfi Sándor-emlékest, rendező: Ricz Ármin; 15-én, szombaton és 16-án, vasárnap 19 órától a nagyteremben Tamási Áron: Hullámzó vőlegény, rendező: Albu István; 24-én, hétfőn 18 órától a nagyteremben (színpadra épített nézőtérrel) Amikor telihold ragyog a turkáló felett, írta és rendezte: Radu Afrim (korhatár: 14+).

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház e havi előadásai a Háromszék Táncstúdióban: árilis 20-án,

csütörtökön 19 órától Pam param, koncepció, koreográfia: Andrea Gavriliu; 23-án, vasárnap 19 órától romeo@julia.com, koncepció, koreográfia: Fren_Ák (korhatár: 18+).

Mozi

A sepsiszentgyörgyi MŰVÉSZ MOZI műsorán kedden: 16.30-tól 101 dalmát kiskutya (magyarul beszélő) és Pán Péter (románul beszélő), 18 órától Egy szép reggelen (román feliratos), 18.15-től 65 (magyarul beszélő), 20 órától Ennio Morricone (magyar feliratos), 20.15-től John Wick: 4. Felvonás (román feliratos); szerdán: 16.15-től Nyuszisuli – A húsvét-mentőakció (magyarul beszélő) és 16.30-tól románul beszélő, 17.45-től John Wick: 4. felvonás (magyarul beszélő), 18 órától Dungeons and Dragons: Betyárbecsület (román feliratos), 20.30-tól A tökéletes vacsora (magyar feliratos), 20.45-től A pápa ördögűzője (román feliratos); csütörtökön: 15.45-től Dungeons and Dragons: Betyárbecsület (magyarul beszélő), 16.30-tól Pán Péter (magyarul beszélő), 18 órától Ennio Morricone (román feliratos), 18.15-től Hadik (román feliratos), 20.30-tól A tökéletes vacsora (román feliratos), 20.45-től A pápa ördögűzője (magyarul beszélő).

VIGADÓ MOZI. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház nagytermében április 4-én, kedden 18 órától a Vad Románia című filmet vetítik. A belépés regisztráció alapján történik.

Hitvilág

NAGYHETI GYÓNTATÁS. A sepsiszentgyörgyi központi Szent József-templomban ma és kedden 15–18 óráig, az állomási Szent Benedek-templomban szerdán 15–17 óráig lesz gyónási lehetőség.

BIBLIAI TÉMÁJÚ CSALÁ­DI PROGRAM. A sepsi­szentgyör­gyi presbiteriánus gyüle­kezetben (Málik József utca 6. szám) április 4-én, kedden 17–20 óráig ünnepre hangoló, bibliai témájú családi programot tartanak: nyolcféle kézművesprogram lesz a Jézus utolsó hete témakörben az Egyesült Államokból érkezett csapat, valamint helyi fordítók segítségével. Bejelentkezés Simon Szabolcs lelkésznél a 0744 307 550-es telefonon.

KÖZÖS ÉTELSZENTELÉS. Sepsiszentgyörgy főterén április 9-én, húsvétvasárnap 7.30-kor közös ételszentelésre kerül sor a Mert Egyesület, a Székely Polgári Egyesület, a Krisztus Király-plébánia, a Szent József-plébánia, a Szent Benedek-plébánia, a Szent Gellért-plébánia és az őrkői Mária, Világ Királynője-plébánia szervezésében.

Zene

KÜLÖNLEGES KONCERTSZÍNHÁZI ELŐADÁS. Rendkívüli színházi előadásra kerül sor április 21-én 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban. Vecsei H. Miklós zenekara, a QJÚB, valamint a Platon Karataev együttes közös produkciója, A kocka kibontása című elő­adás igazi kuriózumnak számít mind zenei, mind pedig színházi berkekben. A sokrétű műsor Pilinszky János és Csoóri Sándor szövegeire támaszkodik. A színház, a zene és a performance határterületein mozgó csapat minden tagja a maga szakterületének elismert művésze. Zenekar: Hegedűs Bori (ének), Frimmel Jakab (billentyű, elektronika), Mihalik Ábel (dob), Paczári Viktor (basszusgitár), Ratkóczi Huba (szólógitár). Rendező: Vecsei H. Miklós. A jegy ára 30, kedvezményesen 15 lej, a városi kulturális szervezőirodában (Szabadság tér 1. szám) és az eventim.ro oldalon vásárolható, utóbbi esetben csak teljes árú belépőt lehet váltani.

NAGYPÉNTEKI KONCERT. A sepsiszentgyörgyi Gyöngyvirág utcai református gyülekezetben a 18 órai áhítat után a Pro Musica Kamarakórus Deák-Bárdos György Paras­ceve című művét adja elő. Karmester: Sipos Zoltán.

Képernyő

RTV1. Ma 15 órától: Heti krónika – a legfontosabb hírek háttérrovata. ♦ Fénytörés 1. – George Sbârcea és a magyarok. Ha csak két magyar nyelven írt könyvét, a Befejezetlen emlékiratot (1971) és a Szép város Kolozsvárt (1980) tekintjük, George Sbârcea akkor is bizonyos helyet szerzett a hazai magyar kultúrában. Erdélyi és magyarországi írókról, művészekről, illetve gyermek- és ifjúkoráról, újabb kolozsvári helykereséseiről írt színes, hangulatos esszéket, portrékat, amolyan (önszépítő) memoárt, mint ahogy cikkeket, napi/heti publicisztikát is. ♦ Csak a derűs órákat számolom – a napórás sorozat 22. része a Brassó megyében található napórákat mutatja be.

Táncolj velünk! – flashmob az autistákért

Sepsiszentgyörgy főterén ma 11 órától az autizmus világnapja alkalmából a sepsiszentgyörgyi Írisz Ház – Diakónia szervezésében figyelemfelkeltő rendezvényt tartanak, amelynek célja, hogy felhívják a felnőttek, gyermekek figyelmét a másságra, annak elfogadására. A program 10.30-tól szórólap-osztogatással kezdődik, majd 11 órától flashmob a fogyatékkal élő fiatalokkal közösen a főtéren. A szervezők kérik, aki teheti, öltözzön kékbe.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Árkoson, kedden Gidófalván és Étfalvazoltánban. Az üvegért 5 kilónként egy félliteres sört adnak.

ELZÁRJÁK AZ IVÓVIZET. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy javítási munkálatok miatt ma 8–15 óráig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Sepsiszentgyörgyön a Munkás és Gyár utca közötti szakaszon, az Energia, Sylvester Lajos, Domokos Géza utcában, a Grigore Bălan táborok úti 60-as, 62-es és 62A tömbházban, a Fazakas Dental Klinikán és a Gyár utcai autómosodánál.

ÁRAMSZÜNET. Dobollón április 4-én, kedden 9–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Salvia I. gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0267 313 513). Kézdivásárhelyen ma a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár a szolgálatos.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. cím alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (0267 708 465). Gyermekfogászati ügyeletet a hét minden napján a Lázár Mihály utca 3. szám alatti Sepsi Centrum Dentalnál tartanak (telefon: 0740 092 561).