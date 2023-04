Az ülésen elfogadták a költségvetés módosításáról szóló határozatot. Az önkormányzat bevételei 645 ezer lejjel nőttek bérbeadások, valamint javak értékesítése nyomán, amit különböző célokra osztottak el. Ezek között valamivel több mint 166 ezer lejt szánnak a Nicolae Bălcescu utca és az 1918. december 1. út sarkán, a belvárosi református templommal átellenben lévő épület bontási iratcsomójának (megvalósíthatósági tanulmány) összeállítására.

Lapunk érdeklődésére Tóth-Birtan Csaba alpolgármester az ülést követően elmondta: az ingatlannak nincs nagy értéke, lerobbant állapotban van, ráadásul nehéz más rendeltetést adni neki, miután hosszú ideig tüdőgyógyászati egységként működött. A ház szerepe az új tüdőkórház megépülése után egyébként is megszűnik, így kezdeni kell vele valamit. A Szent György teret az önkormányzat amúgy is át szándékszik rendezni, a közlekedés szempontjából megfelelőbbé tenni. Eredetileg közösségi térelrendezést (ún. shared space) képzeltek el, amellyel akár a járműforgalmat is mérsékelni lehetett volna, de erre a romániai közlekedési szabályok nem adnak lehetőséget, így más megoldást kellett keresni. Jelenleg az átalakítás tervezés alatt áll.

Az átrendezés nem csak a teret érinti, hanem az 1918. december 1. út és az Olt utca találkozásáig (a városi adóhivatal épületéig) tartó szakaszra, a Gróf Mikó Imre utcára (a Székely Mikó Kollégium épületéig), illetve a Nicolae Bălcescu utca és az 1918. december 1. út kereszteződéséig is kiterjed. Utóbbi több baleset helyszíne volt, ezért átalakítják, amihez viszont arra van szükség, hogy a járóbeteg-rendelő épületét lebontsák, s nagyobb terület álljon rendelkezésre.

Az alpolgármester szerint a Sugás Áruház előtti Szent György-szobor környéke is átalakul, a jelenlegi közlekedési állapotokon mindenképp változtatni kell. Hogy pontosan mit, az a tervek elkészülte után lesz ismert.