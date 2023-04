Folytatja sikersorozatát a címvédő Sepsi-SIC, amely tegnap este hazai környezetben 80–62-re győzedelmeskedett a Bukaresti Rapid ellen a női kosárlabda Nemzeti Liga elődöntőjének első mérkőzésén. Szintén tegnap lépett pályára a Kézdivásárhelyi SE is, amely a Kolozsvári U vendégeként 68–60 arányban kikapott az 5–8. helyért zajló rájátszás nyitókörének ugyancsak első meccsén.

A hajrában esélyt sem adtak ellenfelüknek

Vendégkosárral rajtolt a Sepsi-SIC és a Rapid közötti találkozó, de Gereben egy triplával előnybe juttatta a házigazda zöld-fehéreket. A következő percekben fej fej mellett haladtak a csapatok, többször is volt egyenlő az állás, de egyik együttes sem tudott komolyabb előnyt összehozni magának. Az első negyed hajrája a fővárosiaknak kedvezett, akik hárompontos vezetésnél vonultak pihenőre (18–21). A második tíz percben Hrisztova is beszállt a szentgyörgyiek pontgyártásába, és Jespersen és Gödri-Părău triplájával 45–33-nál ért véget az első félidő. A fordulás után még kiegyensúlyozottabbá vált a küzdelem, és a pontosabban dobó bukarestiek a 27. percben Popescu hármasával feljöttek 2 pontra (52–50). A folytatásban egymás után négyszer voltak eredményesek Zoran Mikes lányai, akiknek így sikerült ellépniük a Rapidtól (62–53). A zárószakasz első három perce kiélezett küzdelmet hozott, és Orlando Sandro tanítványai ismét közel kerültek a Sepsi-SIC-hez (67–62). A remek napot kifogó Cave kosarával azonban ritmust váltott a szentgyörgyi gárda, majd egyszerűen állva hagyta ellenfelét. A vége 80–62 lett a címvédő háromszékiek javára, akik lépéselőnyből várják a párharc csütörtöki folytatását, amikor is a csapatunk Bukarestben harcolhatja ki a döntőbe jutást.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, elődöntő – 1. mérkőzés: Sepsi-SIC–Bukaresti Rapid 80–62 (18–21, 27–12, 17–20, 18–9). Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna. Mintegy 500 néző. Vezette: Amalia Marchiș, Bukuresti Loránd, Ioana Drăgoi. Sepsi-SIC: Gereben 11/6, Jones 7/3, Cave 25, Gödri-Părău 9/3, Hrisztova 17/6– Mititelu, Ghizilă 3/3, Orbán, Cătinean, Jespersen 8/3, Mununga, Mikes. Edző: Zoran Mikes. Rapid: Popescu 11/6, Kraujunaite 1, Irimia 6/3, Motley 15/6, Wade 16–Monor, Stănici (Diaconu) 7/3, Ghiță 4, Cazacu, Neagu, Duță 2. Edző: Orlando Sandro.

Nyerhető meccsen kaptak ki

A házigazda Kolozsvári U és a vendég Kézdivásárhelyi SE közötti idénybeli ötödik mérkőzést a céhes városiak kosara nyitotta meg, amire hamar válaszoltak az egyetemisták. A gyors kosárváltás 8–8-ig tartott, ekkor két triplával elléptek a kincses városiak, de a kék-fehéreknek sikerült beérniük őket és 16–17-re megnyerni a nyitónegyedet. Az első pihenő után folytatódott a kiegyensúlyozott küzdelem, de egyik csapat sem tudott komolyabb előnyre szert tenni, így 35–35-ös állásnál vonultak öltözőbe az együttesek. A nagyszünet után a KSE közel öt percen át nem szerzett kosarat, de szerencséjére a kolozsváriak sem ontották a pontokat (41–37). A harmadik szakasz második felére felébredtek a kézdivásárhelyi lányok, de miután átvették a vezetést (44–45), kiadták a kezükből a kezdeményezést (52–47). Az utolsó negyedben kapkodva és hibát hibára halmozva játszottak Ljubomir Kolarevic tanítványai, akik nagyon próbálkoztak a felzárkózással, s miután tízpontos hátrányba kerültek (61–51), erejükből és idejükből csak a szépítésre futotta. A KSE 68–60-ra veszített el egy megnyerhető meccset, folytatás csütörtökön 14 órakor a céhes városi Kicsid Gábor Sportcsarnokban.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, az 5–8. helyért – 1. mérkőzés: Kolozsvári U–Kézdivásárhelyi SE 68–60 (16–17, 19–18, 17–12, 16–13). Kolozsvár, Horia Demian Sportcsarnok. Közel 100 néző. Vezette: Răzvan Opriș, Vlad Antonio Sandu, Diana Bucerzan. Kolozsvár: Kelemen 11/6, Uiuiu 19/6, Putra 12, Chiș, Sutton 17–Mihășan, Santa 9/6, Bota, Popovici, Faragó, Rus. Edző: Jannisz Kukosz. KSE: Hawks 16, Corda 11/9, Mitrović 10/6, Wilson 12, Biszak 7–Marthi, Lénárt, Kozman 4, Domokos, Bara-Németh. Edző: Ljubomir Kolarevic.