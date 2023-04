Robbantás Szentpéterváron

A 26 éves gyanúsított, Darja Trepova őrizetbe vételéről az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) tett bejelentést tegnap reggel a Telegramon, majd délután közölte: „a nyomozásnak bizonyítékai vannak”, hogy a bűncselekményt Ukrajna területéről tervezték és szervezték meg.

Ezzel egybehangzóan az orosz Nemzeti Terrorizmusellenes Bizottság közölte, hogy a Tatarszkij elleni terrortámadást az ukrán különleges szolgálatok tervelték ki, a szabadságvesztésre ítélt Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus alapította Korrupcióellenes Küzdelem Alapítvánnyal (FBK) együttműködő „ügynökök” bevonásával. A hatóság szerint Trepova az Oroszországban szélsőségesnek minősített FBK aktív támogatója, akit 2021-ben többször felelősségre vontak az általa anyagilag is támogatott alapítvány akcióin való részvétel miatt. A gyanúsított a tavaly februárban elkezdődött ukrajnai háború ellen is tüntetett. A Nyomozó Bizottság is rámutatott, hogy Trepova az FBK támogatója, és hogy ellenzéki nézeteket vall.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szintén terrorcselekménynek minősítette a történteket, hangot adva azon véleményének – még az SZK bejelentése előtt –, hogy a merényletet Kijevben szervezhették meg. „A kijevi rezsim támogatja a terrorakciókat, és az állhat Vladlen Tatarszkij, valamint sok más ember 2014 óta történt meggyilkolása mögött – ezért folyik a különleges hadművelet” – mondta Peszkov.

Trepova a nyomozati anyag és a médiának nyilatkozó szemtanúk szerint vasárnap egy robbanószerkezetet rejtő gipsz mellszobrot ajándékozott Tatarszkijnak, aki szerzői estet tartott egy helyi kávézóban. A merénylet következtében 33 ember megsebesült, közülük 22-en kórházi ápolásra szorulnak. Nyolcuk állapota súlyos.

Trepova a hatóságoknak elismerte, hogy ő adta át Tatarszkijnak a szobrot. Szvetlana Petrenko, az SZK szóvivője közölte, hogy a hatóság kihallgatja a gyanúsítottat és meg fogja állapítani a gyanúsított indítékát. Orosz médiabeszámolók szerint a képzőművészi és közgazdászi végzettségű Trepova a rendezvényen azt mondta, hogy egy saját készítésű szobrot akar Tatarszkijnak ajándékozni. A gyanúsított szentpétervári lakhelyén a rendőrök vasárnap este házkutatást tartottak, kihallgatták anyját és nővérét is. A gyanúsítottnál Üzbegisztánba szóló, vasárnapra érvényes repülőjegyet találtak.

A Meduza című, Rigában szerkesztett orosz ellenzéki portál idézte Ivan Zsdanovot, az FBK igazgatóját, aki szerint a moszkvai vádat cáfolni sem érdemes. Zsdanov a maga részéről azt állította, hogy a blogger-propagandistát az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) „likvidálta”.