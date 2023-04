Az igazgató kifejtette, hogy két program is zajlik. Az egyiket a hivatal saját forrásaiból fedezik, a célja pedig az, hogy azoknak a területeknek, parcelláknak, részeknek a kataszteri és telekkönyvi helyzetét rendezzék, amelyek adott beruházások kapcsán érintettek. Az önkormányzatokat megkeresték: jelöljék ki, melyek azok a részek, ahol beruházásokat, munkálatokat terveznek, és szükség van arra, hogy a tulajdonviszonyok tiszták legyenek. A másik, általános és ingyenes telekkönyvezésként ismert programot a Regionális Operatív Programon keresztül, valamint kormányalapokból finanszírozzák, és a közigazgatási egységek teljes területére vonatkozik. Ez a program 2016-ban indult, Háromszéken a 45 közigazgatási egységből eddig 32 kapcsolódott be.

Amint arról lapunkban is beszámoltunk, jelenleg Réty község az egyetlen, amelynek két és fél év alatt sikerült a folyamatot lezárnia.

Felician Ursache továbbá elmondta, hogy még öt olyan község van, ahol a folyamat a vége felé közeledik, ezek Csernáton, Dálnok, Málnás, Ozsdola és Szentkatolna. A mérés és az azonosítás végénél tartanak, ezt követi az új telekkönyvek ingyenes kiállítása. Az igazgató arra is kitért, a folyamat sebessége nagyban függ attól, hogy az önkormányzatok miként állnak hozzá (lapunk felvetésére elismerte, hogy rengeteg feladat hárul rájuk is, például a tulajdonjogot igazoló, az azonosításhoz szükséges dokumentumok begyűjtése a lakosságtól), illetve attól is, hogy a topográfiai, kataszteri munkálatokat végző szakcég mennyire igyekszik.

Az intézményvezető adatokkal is szolgált. Ezek szerint a megye területe valamivel több mint 300 ezer hektár, ebből szinte 65 ezer hektáron rendezték a két program révén a felmérést, azonosítást és telekkönyvezést, ami Háromszék területének a mintegy 17 százalékát jelenti. Jelenleg a megye területének nagyjából a negyven százalékán zajlik mérés, azonosítás, azaz mintegy 145 ezer hektáron – ennek java része az uniós forrásokból finanszírozott program révén. További 18 százalékot azok a területek, ingatlanok tesznek ki, amelyeket nem kell újból felmérni és telekkönyvezni, a megye területének 26 százaléka pedig egyelőre nincs lefedve. Utóbbi esetben lényeges, hogy ezek a részek több közigazgatási egység területén találhatók szétszórva, nem képeznek egy tömböt.

Felician Ursache szerint, ha a jelenlegi ütemben zajlik a felmérés és telekkönyvezés, öt-hat év alatt lehet lezárni teljesen, ami nem rossz teljesítmény, hiszen négy-öt évvel ezelőtt még egyetlen közigazgatási egységben sem sikerült elindítani az ingyenes telekkönyvezést.