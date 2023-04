Előző írásunk

Románia a jövőben nemcsak tranzitútvonalként, hanem származási országként is szóba jöhet a magyar földgázellátást illetően, Magyarország érdekelt abban, hogy mielőbb döntés szülessen a fekete-tengeri mezők kitermeléséről – nyilatkozta Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere tegnap Bukarestben, ahol arról is megállapodás született, hogy 2030-ban átadásra kerül a negyedik gyorsforgalmi útkapcsolat is Magyarország és Románia között.