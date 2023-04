A megyeszékhelyi Sepsi-SIC sportolója, Márton Ádám egy ezüst- és egy bronzéremmel zárta a péntektől vasárnapig tartó nemzetközi Újszentes Championship Trophy nevet viselő asztalitenisz-tornát. A viadalon jelen volt a Baróti VSK két pingpongozója is, a legjobb eredményük egy kilencedik helyezés.

Március 31. és április 2. között a Temes megyei Újszentes volt a térség pingpong-fővárosa, ahol hat ország – Olaszország, Szerbia, Moldova, Szlovénia, Magyarország, Románia – részvételével tartották meg a hat korosztályban kiírt utánpótlás Championship Trophy nemzetközi asztalitenisz-tornát. A háromnapos viadalon 38 klub színeiben 117 fiú és 141 lány állt asztalhoz és harcolt a legjobbaknak járó elismerésért. A népes mezőnyben két háromszéki csapat is képviseltette magát, a megyeszékhelyi Sepsi-SIC-től a Teodor Simon által felkészített Márton Ádám, míg a Baróti VSK-tól Cocean Valér irányításával Kiss Zsuzsa és Korodi Krisztián vett részt a rangos erőpróbán.

A sepsiszentgyörgyi Márton Ádám az U19-es korcsoport csapat- és egyéni küzdelmeiben volt érdekelt. Párosban a szerbiai Orosz Andrással végig jó teljesítményt nyújtva egészen a döntőig meneteltek, ahol egy újszentesi kettőstől kikaptak, és így ezüstérem került a nyakukba. Márton Ádám egyesben is jól szerepelt, sikerrel abszolválta a csoportkört, majd a tizenhatos főtáblán egészen az elődöntőig jutott, ahol egy látványos és szoros meccsen 3–1-re kikapott korábbi csapattársától, Orosz Andrástól, és így a dobogó legalacsonyabb fokára állhatott fel. Az erdővidéki sportolók közül Kiss Zsuzsa csapatban az U17-es korosztályban mérettetett meg, míg Korodi Krisztián a tizenöt év alattiaknál tette próbára magát. Kiss Zsuzsa a kisinyovi Cristina Lipcannal egy csapatban a 12. helyen zárt, míg Korodi Krisztián az újszentesi Andrei Minerievel közösen a 9. helyen fejezte be a tornát. Egyéniben az U15-ös kategóriában álltak asztalhoz a baróti sportolók, Korodi a 15., míg Kiss a 24. helyen fejezte be a nemzetközi küzdelemsorozatot. (tibodi)