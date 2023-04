Felszólítás tucatnyi tagállamnak

Az EB február 16-i közleménye szerint kiegészítő felszó­lító levelet küldenek Románia mellett Belgiumnak, Bulgáriának, Lettországnak, Luxemburgnak, Magyarországnak, Máltának, Ausztriának, Lengyelországnak, Szlovákiá­nak, Szlovéniának és Finnországnak a gyermekek szexuális bántalmazása elleni fellépésről szóló irányelvbe (2011/93/EU) foglalt rendelkezések megfelelő átültetésének elmulasztása miatt.

Az irányelv megköveteli a tagállamoktól, hogy vezessenek be bizonyos minimumszabályokat a bűncselekményi tényállások és szankciók meghatározására vonatkozóan a gyermekek szexuális bántalmazása és szexuális kizsákmányolása, a gyermekpornográfia, valamint a gyermekkel szexuális céllal történő kapcsolatfelvétel területén. Emellett az irányelv a megelőzést elősegítő és az áldozatok védelmét erősítő rendelkezéseket vezet be.

Az EB 2019. július 25-én már küldött felszólító levelet Bulgáriának, Máltának, Romániának és Szlovákiának, 2019. október 10-én pedig Belgiumnak, Lettországnak, Luxemburgnak, Magyarországnak, Ausztriának, Lengyelországnak, Szlovéniának és Finnországnak is.

Az érintett tagállamoknak két hónap áll rendelkezésükre, hogy válaszoljanak a Bizottság által megfogalmazott érvekre. Amennyiben nem kap kielégítő választ, az EB úgy határozhat, hogy indokolással ellátott véleményt ad ki. (Agerpres)

Aggasztó helyzetkép

A statisztikák szerint 2021-ig évente ötödével nőtt a nemi erőszak áldozatául esett kiskorúak száma Romániában – jelentette ki Cristi Danileţ bíró a World Vision Románia által március 20-án szervezett konferencián. Elmondta, az elmúlt három év adatainak összehasonlításával megállapítható, hogy 2019-hez képest 2021-ben 24 százalékkal nőtt azoknak a lányoknak a száma, akik ellen nemi erőszakot követtek el, a fiúk esetében pedig 70 százalékos növekedés figyelhető meg. Danileţ hangsúlyozta, hogy bűncselekményt követ el az a felnőtt is, aki szexuális kapcsolatot létesít 16 év alatti kiskorúval, annak beleegyezésével. Az ilyen bűncselekmények száma szintén 70 százalékkal nőtt. A gyermekpornográfia is egyre nagyobb méreteket ölt, megháromszorozódott a kiskorúakat ábrázoló pornográf képekkel, videókkal elkövetett bűncselekmények száma, ami a világjárvány miatti, már-már kényszerűvé vált digitális átállás számlájára is írható – tette hozzá a bíró.