Putyin az ukrajnai háború okairól

„Kedves nagykövet asszony, nem akarom elrontani a megbízólevelek átadásának magasztos hangulatát, és tudom, hogy ön talán nem ért egyet a véleményemmel, de ma nem tehetem meg, hogy ne mondjam ki, hogy az Amerikai Egyesült Államok külpolitikájában az olyan eszközök alkalmazása, mint az úgynevezett színes forradalmak támogatása vagy a 2014-es kijevi államcsíny támogatása vezetett el végeredményben a jelenlegi ukrán válsághoz, és hozzájárult az amerikai–orosz kapcsolatok romlásához” – mondta az elnök Lynne Tracy új amerikai nagykövethez szólva. Putyin leszögezte, hogy a kétoldalú kapcsolatok kizárólag az egyenlőség, egymás szuverenitásának és érdekeinek tiszteletben tartása, valamint a belügyekbe való be nem avatkozás elvén alapulhatnak.

Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes e kapcsolatok állapotát jellemezve a Szputnik rádiónak azt mondta, hogy Oroszország és az Egyesült Államok már túljutott a viszony hidegháborús szakaszán, és most már a konfliktus forró fázisában tart. „Annak vagyunk tanúi, hogy ez az állam (Egyesült Államok) közvetlenül részt vesz egy hibrid háborúban Oroszország ellen különböző frontokon” – mondta, hozzátéve, hogy az amerikai hibrid hadviselésnek egyes formái teljesen példátlanok, és még a hidegháború idején sem léteztek. „Hangsúlyozom, hogy az orosz fél teljes mértékben elkötelezettje annak a közismert posztulátumnak – amelyet az utóbbi időben többször is rögzítettek, egyebek között a legmagasabb szinten is –, miszerint egy nukleáris háborúnak nem lehetnek győztesei, és ilyet nem szabad kirobbantani” – nyilatkozott.

„De az a vakmerő, provokatív, sok tekintetben teljesen agyament mód, ahogy amerikai ellenfeleink egyre továbbviszik a dolgokat az eszkaláció lépcsőjén, az, hogy mennyire elvakítja őket az a teljesen abszurd, a semmire sem alapozott hitük, hogy képesek stratégiai vereséget mérni Oroszországra, a kognitív potenciáljuk és általában véve az épeszűségük megkérdőjelezésére késztet” – fogalmazott. Rjabkov arra figyelmeztetett, hogy Oroszország ellenfelei „a szó legszorosabb értelmében a tűzzel játszanak”.