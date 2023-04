Húsvétra hangol a piac

Bármerre is tekintenénk, a központi piac immár tavaszi arcát mutatja, több asztalnál tornyosul magas kupacokban a friss zöldség: ropogós hónapos retek, zöldhagyma, saláta, spenót, friss fokhagyma és fűszernövény. Igaz, sokan viszonteladóként kínálják a primőr portékát, de kapható már helyi gazdák termelte hagyma és retek, melynek kötése általában 2–2,5 lej, a friss fokhagyma csomóba kötve 3–5 lej, a saláta fejenként 5–8 lej, míg egy kiló spenótért tíz lejt kértek tegnap, a fűszernövények kötése 2 lej.

Húsleveshez való zöldséget is sok asztalnál kínálnak, a murok a legtöbb helyen 4–5 lej, a petrezselyemgyökér kilóját 10 és 20 lej közötti áron adják, a zellergumót is drágán, 15 lejért mérik. Drágább a hagyma is, mint korábban, fehéret 8, pirosat pedig tíz lejért láttunk tegnap. Igazán ízletes levest házi tyúkból főzhetünk, a közösségi média termelői csoportjaiban hirdetők leggyakrabban 25 lejért ajánlják a házi tartású, konyhakész tyúkot, melyet sok gazda akár házhoz is szállít.

Hogy mi kerül főételként az ünnepi asztalra húsvétkor, az családonként változik. Aki a hagyományokhoz ragaszkodik, vélhetően bárányt keres, vásárol a napokban. Tegnap délben egyetlen asztalnál sorakozott frissen vágott bárány a piacon, egészben és felezve, de kérésre akár negyedet is adtak, kilóját 45 lejért. Ma már várhatóan jelentősebb lesz a választék, mint megtudtuk, összesen tíz gazda forgalmaz friss bárányhúst a napokban az erre a célra előkészített asztalokon.

Valamivel olcsóbban a már említett termelői csoportokban ajánlottak frissen vágott bárány- és gidahúst, általában 40 lejért, de elvétve 35–38 lejért is hozzá lehetett jutni. Többen azt is felajánlották, hogy a környező falvakból beszállítják a húst a vásárlónak.

Sok család asztaláról húsvétkor sem hiányzik a töltött káposzta. Alapanyagát, a savanyított káposztát a termelői csoportokban 5–6 lejért ajánlják, a piacon nyolc lejért mérték, míg a sarvalt káposztát tíz lejért adták. A darálni való hús kilója 20 lej körül alakul, a füstölt sonkáért pedig 45–50 lejt kérnek.

Viszonylag drága, két lej a házi tojás darabja a piacon, de házhoz szállítva, nagyobb mennyiségben valamivel olcsóbban, átlagban 1,5 lejért adják darabját a közösségi médiában hir­detők.

Kapható már orda is a piacon, tegnap 27 lejért láttuk, a tehénsajt 35–38 lej, a juhsajtért 40 lejt kértek.

Bárhol is szereznénk be az ünnepi étkezéseink hozzávalóit, boltban, piacon vagy közvetlen a termelőtől, tény, hogy mindenhol bőséges a felhozatal, amint az is, hogy ezúttal is jól zsebbe kell nyúlnunk.