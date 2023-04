Nem lehet egy éppen futó európai uniós költségvetési ciklus közepette kategorikusan kijelenteni, hogy Háromszék sereghajtó az uniós források lehívása terén, illetve külön kell kezelni az önkormányzatok, közintézmények, valamint a magánszféra teljesítményét ezen a téren – véli Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere és Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke. Annak kapcsán fogalmazták meg a véleményüket, hogy az európai beruházások minisztériuma adatai alapján – melyeket a sepsiszentgyörgyi StartUP Hub vállalkozásfejlesztési, felnőttoktatási és szakképzési központ képviselői mutattak be korábban – Kovászna megye a 2014–2020-as uniós költségvetési ciklusban sereghajtó volt a lehívott EU-támogatások tekintetében.

Nem vehető egy kalap alá

Antal Árpád és Tamás Sándor újságírói kérdésre válaszolva a prefektúra keddi sajtótájékoztatóján fejtette ki álláspontját.

A polgármester szerint az egyetlen objektív mutató a rendelkezésre álló források felhasználása terén az egy lakosra jutó támogatási összeg. Ebből a szempontból Kovászna megye az országos elsők között végzett a 2014–2020-as uniós költségvetési ciklusban. Fontos ugyanakkor, hogy az adatok elemzésénél külön kell választani a közberuházásokra, illetve a magánszféra által lehívott támogatásokat – véli a polgármester.

A két politikus a Központi Fejlesztési Ügynökség március 31-én összesített adatait ismertette, melyek szerint az egy főre jutó vissza nem térítendő támogatás terén Háromszék a harmadik helyen áll a régióban. Antal Árpád elmondta, hogy Kovászna megyében egy lakosra számítva 562 euró a lehívott támogatás, míg Brassó megyében 395 euró. Az egy más kérdés, hogy a szomszédos megye általánosságban jobban mutat, mivel a magánszféra ott nagyobb arányban hívott le uniós forrásokat. Ezt viszont a vállalkozói köröknek kell megvitatniuk, és megoldást keresniük az arányok javítására – tette hozzá a polgármester.

Tamás Sándor kifejtette, hogy a 2014–2020 közötti uniós pénzügyi ciklusban Háromszék az első helyen volt a központi fejlesztési régióban a Regionális Operatív Programon keresztül lehívott, egy lakosra eső támogatás összegét illetően. Hozzátette, hogy az önkormányzatok, másokkal ellentétben, nem hívtak le úgynevezett „csirkecomb, konferencia, kávé” jellegű projektekre forrásokat, mivel az ő céljuk, hogy beruházásokra, a megye fejlesztésére szerezzenek vissza nem térítendő forrásokat. Ami a jelenlegi ciklust illeti: ez év végén zárul és 2024 elején látható majd, hogyan teljesítettek a megyék, így Háromszék is, addig nem lehet kategorikus véleményt megfogalmazni, főképp úgy, hogy sok nagy projekt idén zárul, illetve az Országos Helyreállítási Programon keresztül elnyert támogatások lehívása még az elején tart – vélekedett a tanácselnök.



A számokon túl

Antal Árpád arra is kitért, hogy nem érti, mi okból fogalmazták meg negatív véleményüket azok az emberek, akik korábban a megyei önkormányzatnál is tevékenykedtek, így az általuk felvázolt állítólagos gyenge teljesítményért valahol ők is felelősek.

A polgármester továbbá felhozta, hogy hatalmas felelősség negatív üzeneteket megfogalmazni, és sajnos, a megyében vannak, akik folyamatosan ezt teszik. Példaként megemlítette, hogy mennyire káros, ha egy közintézmény vezetője sorozatosan azt nyilatkozza, hogy a megyében a foglalkoztatottak kétharmada minimálbért keres. A negatív üzenetek negatív eredményekhez vezethetnek, és ez érvényes az uniós forráslehívásokra is – mondta Antal Árpád.

Grüman Róbert, a Start­UP Hub elnöke, a megyei önkormányzat volt alelnöke a központ március 21-i sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a bemutatott minisztériumi adatokból az következik: Kovászna megye az ország bukott diákja, ami az EU-s források lehívását illeti, annak ellenére, hogy látszólag nagy összeg érkezett ezen a vonalon a megyébe (több mint 800 millió lej). Ez nem változtat a tényen, hogy Háromszék egy ideig holtversenyben volt Teleorman megyével, de végül sikerült országosan az utolsó helyet megszereznie – jelentette ki. Grüman szerint azt is figyelembe kell venni, hogy Kovászna megye kicsi, de az is látható, hogy egy hasonló méretű megye, így Szilágy közel kétszer akkora értékben tudott támogatást lehívni.