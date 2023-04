Csodasarok a köpeci iskolának

A száznegyven Kárpát-medencei jutalmazott között három háromszéki iskola is nyert Csodasarkot a magyarországi Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által tizedik alkalommal meghirdetett, március végén lezárult, Miénk a város! elnevezésű játékban, amelynek üzenete: kitartásával és tehetségével minden gyermek tud tenni közösségéért, ugyanis négy héten át nem önmagáért, hanem közösségéért játszik, nyereményét a közösségének ajánlja fel. A köpeci Gaál Mózes Általános Iskola számára az első osztályos Ágoston Zsanett szerezte meg a nyerő pontokat.

Babot kellett ültetni és melléje szélfogót készíteni, fényképpel követni és igazolni a fejlődését, dallam és illusztráció alapján felismerni népdalt, találós kérdésekre válaszolni, különböző online-feladatokat megoldani, és mindezt adott időkeretek között. Ebben volt nagyon jó az első osztályos Ágoston Zsanett, de teljesítményéhez az is hozzájárul, hogy a tizenkét diákkal működő osztálya és az iskola többi kisdiákja is szeret versenyezni – mondta lapunk megkeresésére Kovács Éva, Zsanett tanítónője.

Rendszeresen részt vesznek vers- és mesemondó versenyeken, nemrég a Kurutty helyismereti vetélkedőn is szép eredményt értek el, továbbjutottak a megyei szakaszra. Azt tapasztalják, a gyermekeket ösztönzik ezek a megmérettetések – mondotta a tanítónő. Kérésünkre küldött is egy fényképet az osztályáról, ahol mindenki felszabadult és boldog. Ennek oka az is, hogy idén már külön osztályként működnek, tavaly még a harmadikkal együtt kellett járniuk, és nem mindenben sikerült összehangolni a két korosztály igényeit.

A köpeci kisdiákhoz hasonlóan nyertes pontokat gyűjtött össze Csiza Kristóf András a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum számára, valamint Pataki Patrik a szintén megyeközponti Váradi József Általános Iskola részére. A szervezők közlése szerint a játékba ezerötszáz 6–10 éves kisdiák nevezett be, közülük kétszázhatvanöten nyertek 140 iskolának Csodasarkot, amiből három került Háromszékre.