Utcákat aszfaltoznak Kézdialmáson

Pénteken is dolgoztak a bukaresti cég munkásai. Fotó: Bartos Lóránt

Molnár István községmenedzser szerint a harmadik kiírásra 2022-ben jelentkezett egy cég, a munkálat részleteit egyébként már két éve megterveztették. „Tavaly a háború okozta problémák és az infláció elszabadulását követően újra kellett számolni az árakat, ezúttal kimozdult az ügy a holtpontról, és 2022 októberének második felében alá is írtuk a szerződést az építővel” – magyarázta érdeklődésünkre a kis település polgármesteri tisztségét korábban betöltő Molnár István.

Elmondta: idén három utcát fognak aszfaltozni. „Kézdialmáson közel 1,2 kilométer eddig kövezett útra kerül aszfalt, Csomortánban a Várhegy utcában és a Csordagyűjtőben lévő helyeket a szerződés értelmében 2026-ig kell megvalósítanunk. Mivel sikerült megnyernünk a csomortáni szennyvízhálózat kiépítésére kiírt pályázatot, úgy árvereztük ki a munkálatot, hogy egyszer kerüljenek be a csövek a földbe, majd utána következzen az aszfaltozás” – tudtuk meg. Hozzátette: az aszfaltozás teljesen az önkormányzat kasszájából történik, az összeget évek óta gyűjtögetik erre a célra. A két településen összesen 1,7 km útszakaszra kerül így aszfalt, ez összesen 3,3 millió lejbe kerül áfa nélkül. „Eredetileg nem számoltunk ekkora összeggel, de az infláció és a minimálbér megemelkedése keresztbe tett nekünk is, mint mindenkinek” – mondotta. Szerinte csak a 2021-es tavaszi árak újraszámolását követően jelentkezett egy bukaresti cég.

A vállalkozás egyébként gőzerővel dolgozik, sáncokat ásnak, felszedik a régi burkolatot, alapozzák az utakat, és múlt pénteki terepszemlénk során láttuk: a porták előtti betonhidacskák öntésével is foglalkoztak. A falu között 3,5 méter széles sávban kerül le az aszfalt, ennyit enged meg a hely.

Kézdialmás úthálózata meglehetősen terebélyes, egy európai uniós program révén pedig a községhez tartozó Almásréten a Veresvíz irányába vezető utat is leaszfaltozták. „Ez az út másfél éve kiment a garanciából, kezdtek is gödrök megjelenni rajta, épp minap számoltam össze azokat, van vagy tíz kritikus pont. Erre az útra azért adott pénzt az unió, hogy a gazdasági tevékenység fellendüljön. Az út 2015-ben készült el, szerintem elég tartósnak bizonyult, tekintve, hogy mekkora forgalom van rajta. A község területén a Szent Mihály-hegyi templomhoz vezető úttal és a mostani 1,7 kilométeres szakasszal az úthálózatunk 85 százalékát fogja aszfalt borítani” – summázott a községmenedzser. Továbbá a Vasút utca ún. Dallas részén, a Liliom utcában aszfaltoznának, ugyanakkor Csomortánban is folytatnák az utak korszerűsítését.