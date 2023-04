A Manchester City a 27. percben megszerezte a vezetést, miután az első BL-gólját jegyző Rodri tökéletes tekerésére a bajorok kapusa nem tudott odaérni. A szünetben könnyűszerrel lehetett volna kétgólos vezetés, Yann Sommer rossz kijövetelét majdnem megbosszulta Pep Guardiola csapata, viszont a svájci hálóőr nagy bravúrral hárított. A második játékrészt remekül kezdte a bajor gárda, sorra jöttek a Leroy Sané-helyzetek, azonban Ederson állta a sarat. A túloldalon voltak hibák, amelyekből jöttek a City-lehetőségek, az 50. percben hajmeresztőt bakizott a Bayern védelme, de a 70. percben esett második City-gól is egy megingás miatt született. Dayot Upamecano veszített labdát, Erling Haaland pedig nagyon önzetlenül áttette a túloldalon érkező Bernardo Silva irányába, aki védhetetlenül bólintott a kapuba. Nem sokkal később a norvég csatár is betalált, így megszerezve 45. gólját az idényben, 26 BL-mérkőzésén 34 gólt szerzett már pályafutása során. A hajrában is inkább Guardiola együttese veszélyeztetett, javarészt csak a bajor alakulat kapusán múlott, hogy nem lett nagyobb a különbség.

Eredmények, negyeddöntő, első mérkőzések: Manchester City–Bayern München 3–0 (gólszerzők: Rodri 27., Silva 70., Haaland 77.), Benfica–Inter­nazionale 0–2 (gólszerzők: Barella 51., Lukaku 82., tizenegyesből). (miska)