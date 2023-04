Az amerikai diplomácia nem tett le arról, hogy Magyarországot belepréselje a háborúpárti álláspontba, Magyarország azonban továbbra is meg van győződve róla: a béke a közös érdek – jelentette ki Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter tegnap sajtótájékoztatóján.

A politikus közölte: az elmúlt napokban az utcákon mindenki szembesülhetett azzal, hogy most már nem az ellenzék folytat amerikai pénzből kampányt, hanem közvetlenül az amerikai nagykövetség indított kampányt Magyarországon. Ez szokatlan, szövetségesek között különösen is szokatlan – fogalmazott a miniszter, aki a legnagyobb bajnak azt nevezte, hogy az amerikai kampány egy háborúpárti kampány. Gulyás Gergely egyúttal közös érdeknek nevezte, hogy a lehető leghamarabb legyen tűzszünet és legyenek béketárgyalások. Úgy fogalmazott: „Amerikai nyomásra sem vagyunk hajlandók változtatni azon, hogy életeket menteni csak tűzszünettel és békével lehet, és jelenleg úgy tűnik: ezt a háborút megnyerni egyik fél sem tudja.” A politikus felidézte, hogy a magyar kormány álláspontja az elmúlt években teljesen világos és egyértelmű volt. „Mindig a nemzetközi jog talaján álltunk” – jelentette ki, hozzátéve: Magyarország ennek megfelelően ítélte el az orosz agressziót, segítette Ukrajnát, nyújtott humanitárius segítséget Ukrajnának és kiemelten Kárpátaljának.

A több mint egy éve tartó ukrajnai háborúnak most már több mint százezer áldozata van, ezért elkerülhetetlenül szükséges, hogy mielőbb tűzszünet legyen és béketárgyalások kezdődjenek – hangsúlyozta Gulyás Gergely, aki megjegyezte azt is: a jelenlegi amerikai akció, a plakátkampány sem tud változtatni ezen a kormányzati elkötelezettségen.

Gulyás Gergely utalt rá, hogy Amerikában, a magyarországival összehasonlítva, sokkal szigorúbb következményekkel járó törvények tiltják ezt a magatartást. „Itt az ideje felzárkóznunk” – hangoztatta.

Az Egyesült Államok magyarországi nagykövetének tegnap délutánra beharangozott sajtótájékoztatójára vonatkozó újságírói kérdésre Gulyás Gergely azt mondta: ha az ott elhangzottak a magyar kormányt bármiben érintik, akkor a kabinet reagálni fog rá.

David Pressman nagykövet sajtótájékoztatóján bejelentette, az Egyesült Államok több mint ötven személyt és intézményt sújtott büntetőintézkedéssel oroszországi kapcsolatai miatt, többek között a Nemzetközi Beruházási Bankot (IIB) és Laszlóczki Imrét, az IIB magyar alelnökét, Magyarország korábbi kazahsztáni és azerbajdzsáni nagykövetét. A Washington által szankcióval sújtott személyek között szerepel az IIB több más vezetője is, többek között Nyikolaj Koszov, az IIB elnöke és Georgij Potapov, az IIB kormányzótanácsának elnökhelyettese is. A budapesti amerikai nagykövet még közölte: „Aggódunk amiatt, hogy a magyar kormány továbbra is szoros kapcsolatot ápol Oroszországgal.”