Elkészítése: A húst felkockázzuk, forró vízzel leforrázzuk, szűrőben átmossuk és lecsepegtetjük, majd bő sós vízben feltesszük főni. A zöldségeket felkockázzuk, a hagymát, petrezselymet, zellert és a murkot a tyúkzsíron megdinszteljük, majd hozzáadjuk a fövő leveshez. Amikor a hús már majdnem teljesen megfőtt, hozzáadjuk a zöldfuszulykát, a zöldborsót és a pityókát, majd amikor ezek is megfőttek, beletesszük a paprikaféléket is, és tovább forraljuk. Közben ízesítjük borssal, csipetnyi citromsóval, illetve a gogos levével és káposztalével, valamint sózzuk is, ha szükséges. A sűrített paradicsomot a forró olajban megfuttatjuk és a leves tetejére öntjük, majd megszórjuk apróra vágott lestyánnal.

Forrón, friss kenyérrel tálaljuk.

Elkészítési idő: 1 óra

Mennyiség: 6 személyre

