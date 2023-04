Hargita megye önkormányzata közleményében azt írta, hogy az Európai Parlament Petíciós Bizottsága (PETI) május 15–18. között Romániába érkezik helyszíni tájékozódásra. A látogatás egyik oka a Borboly Csaba tanácselnök által a medvekérdés kapcsán még 2019-ben benyújtott petíció, melyhez Kovászna, Maros és Brassó megyének az elöljárói is csatlakoztak. Emlékeztetnek, hogy a petíciót már tárgyalta az EP-bizottság, ám mivel a romániai környezetvédelmi minisztérium az elmúlt időszakban számos lépést tett a nagyvadakkal való együttélés problémájának megoldására, nem zárta le, hanem nyomon követi az intézkedéseket. A bizottság Székelyföldre is kiszáll, május 16-án Sepsiszentgyörgyön tart helyszíni szemlét, de Hargita megyei látogatás nem szerepel a programban – áll a közleményben.

Borboly Csaba tanácselnök április 13-án, csütörtökön levélben fordult a testülethez, melyben üdvözölte a kezdeményezést, és kérte, hogy a küldöttség a legnagyobb medvepopulációt számláló és legtöbb vadkárt jegyző megyébe is látogasson el, jelezve a lakosság felé, hogy „brüsszeli szinten is fontos az ügyük”. Úgy vélte, „a teljes kép kialakítása érdekében” célszerű lenne, ha az uniós küldöttek találkoznának a megye érintett intézményeinek képviselőivel, az Európai Unió Regionális Nagyragadozó Platformjának Hargita megyei tagjaival.

Hargita megyében 2016 óta közel 2200 medvekárt jegyeztek. A medvék 95 esetben emberre támadtak, több halálos áldozatot okozva; tavaly 15, idén három támadás történt – írták. „Az ilyen mértékű veszélynek kitett uniós polgárokkal szemben az lenne tisztességes, ha éreznék, hogy az európai intézmények odafigyelnek rájuk” – idézi a közlemény Borboly Csabát, aki szerint a bizottság távolmaradása „félreértésre adhat okot”, a probléma által leginkább érintettek felületesnek értékelhetik a látogatást.

A 2019 novemberében iktatott petícióban az érintett erdélyi megyék elöljárói a romániai barnamedve-populáció kezelése kapcsán emeltek panaszt, kifogásolva, hogy a román kormány kevés erőfeszítést tesz a polgárok és tulajdonuk védelmében.

Vincze Loránt EP-képviselő, a bizottság RMDSZ-es tagja korábban a Forestmania.ro szakportálnak úgy nyilatkozott: a brüsszeli testülethez kétfajta petíció is érkezett a romániai barna medvék kapcsán: egyes civilek a lakosság biztonságának növelését, mások az állatok védelmét szorgalmazták. Mint mondta, romániai látogatásán a küldöttség a petíció szerzői mellett a szakma, a civil szféra és a hatóságok képviselőivel is találkozik, s a medvekérdés mellett az illegális erdőirtás ügyét is vizsgálja.