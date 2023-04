Bővíteni és fejleszteni kell a már beszerzett informatikai rendszert, hogy megfeleljen az európai szabványoknak és a Románia által nemrég meghonosított kiberbiztonsági előírásoknak – nyilatkozta a Brassó megyei légikikötő igazgatója az Agerpres hírügynökségnek. Alexandru An­ghel magyarázata szerint a legfontosabb módosítások az utasok bejelentkezési helyein lesznek, a wireless adatátvitelnek minden nyilvános térben és irodában, de még a föld alatt is (ahol a csomagokat rendezik) működnie kell, az utasok adatai pedig a jegypénztáraktól a bejelentkezési ablakon át a beszállási kapukig hozzáférhetőek kell hogy legyenek a személyzet számára. A személyzet toborzása egyébként már megkezdődött, és az igazgató biztos abban, hogy az informatikai rendszer kiterjesztése – amelyre a megyei önkormányzat ad pénzt – nem fogja késleltetni a repülőtér június közepére kitűzött megnyitását.

Nemsokára repülünk – írta Adrian Ioan Veştea Brassó megyei tanácselnök közösségi oldalán, örömét fejezve ki, hogy már két légitársasággal is a szerződések véglegesítésén dolgoznak. A romániai magántulajdonban levő Dan Air volt az első, amely rendszeres járatokat jelentett be több európai nagyvárosba – Budapestre hetente kétszer repülhetünk majd, Barcelonába, Brüsszelbe, Milánóba, Münchenbe, Nürnbergbe, Stuttgartba és Londonba pedig hetente egyszer –, ezt követően pedig a magyar Wizz Air közölte, hogy heti járatot indít Londonba és Dortmundba. A nyáron már a törökországi és a görögországi vakáció is közelebb kerül hozzánk, charterjáratok viszik Vidombákról Antáliába és Kréta szigetére az utasokat. A repülőtér továbbra is nyitott minden érdekelt légitársaság számára; ők szabják meg az úti célokat is, a megye önkormányzata és a repülőtér vezetősége csak a légikikötő működéséhez szükséges kereteket biztosítja – teszi hozzá Veștea, aki szerint a járatok fokozatosan bővülnek majd, egyszerre amúgy sem lehet mindent bevezetni. A térség lakói által igényelt útvonalakról egyébként három megye – Brassó, Kovászna és Hargita – turisztikai szakembereivel is egyeztettek. Az, hogy jelenleg nincs párizsi, római vagy stockholmi járat, nem jelenti, hogy nem is lesz: a vidombáki repülőtér nagyszámú utas és járat fogadására alkalmas, és a Brassó megyei tanácselnök bízik abban, hogy hamarosan az elsők közé emelkedik Romániában, Brassó és környéke pedig toplistás európai úti cél lesz.

A BizBraşov.ro portál közzétette az első árlistát is: Budapestre – ahova keddenként és vasárnaponként lesz légi járat – 39 euró lesz a legolcsóbb jegy, a jelenleg legnépszerűbb barcelonai járatra pedig 99 eurónál kezdődő áron lehet jegyet venni a Dan Air légitársaságnál. A németországi városokba 69–79, Milánóba 72, Londonba 79, Brüsszelbe legolcsóbban 89 euróért válthatunk jegyet a portál értesülései szerint. (demeter)