A Sepsi-SIC tizenöt év alatti lánycsapata a negyedik helyen fejezte be a korosztályos bajnokság sepsiszentgyörgyi nyolcas döntőjét, amelyet az elmúlt hét folyamán a megyeszékhelyi Sepsi Arénában rendeztek meg. A Sepsi ISK B-döntőt játszott Bukarestben, a sportiskolások viszont a tizenkettedik helyen zárták a pontvadászatot.

Az U15-ös lány kosárlabda-bajnokság legjobb csapatai találkoztak az elmúlt héten Sepsiszentgyörgyön, ahol a pontvadászat nyolcas döntőjét rendezték. A mezőnyben ott volt a Sepsi-SIC is, amely a csoportkörben 57–48-ra kikapott a Bukaresti Dan Dacian csapatától, majd 53–50-re verte a Konstancai MSK együttesét, és szoros meccsen 44–43-ra nyert a Kolozsvári Smart Basketball Team alakulatával szemben. A kis zöld-fehérek két győzelemmel és egy vereséggel másodikként jutottak tovább, az elődöntőben pedig 71–64-re kikaptak a későbbi győztestől, a Marosvásárhelyi Gladiustól. A bronzmeccset a korábbi csoportellenféllel, a Bukaresti Dan Daciannal vívták, amelytől ezúttal is vereséget szenvedtek (50–33), és így a negyedik helyen végeztek. A Sepsi-SIC játékosa, György Boglárka lett a szentgyörgyi viadal legjobb lepattanózója, ugyanis öt mérkőzésen 76 lepattanót gyűjtött, emellett bekerült a torna legjobb ötösébe is.

A Sepsi ISK együttese a fővárosban játszott B-döntőt, ahol a sportiskolások egy győzelmet és két vereséget könyveltek el, ezzel pedig a 12. helyen fejezték be a U15-ös bajnokságot.

A Sepsi-SIC csapata: Adriana Papuc, Holló Abigél, Simon Anita, Péter Boglárka, Zsigmond Katalin, Tusa Rebeka, Botos Kincső, Apor Ilka, Bujdosó Fruzsina, Váncsa Klára, György Boglárka, Daragics Noémi, Benedek Kriszta (edző: Rusz István).

A Sepsi ISK csapata: Bálinth Andrea, Sógor Szidónia, Bálint Nikolett, Czompók Anna, Czompók Dorka, Vaik Dianna, Salamon Tímea, Dávid Beáta, Kádár Boróka, Ambrus Anna, Molnár Helga (edző: Bordás Noémi Ágota, Csulak Noémi).

Az U15-ös bajnokság végeredménye: 1. Marosvásárhelyi Gladius, 2. Bukaresti Olimpia, 3. Bukaresti Dan Dacian, 4. Sepsi-SIC... 12. Sepsi ISK.



Marosvásárhelyen játszik a KSE

A 7. helyért kiírt rájátszás második mérkőzésével folytatódik a Kézdivásárhelyi SE és a Marosvásárhelyi Sirius közötti székely összecsapás, a csapatok ma 19 órától a Maros-parti Simon László Sportcsarnokban találkoznak. Múlt csütörtökön a céhes városiak kihasználták a hazai pálya előnyét, és 70–59 arányban megnyerték az egyik fél két győzelméig tartó párharc első felvonását. Ez lesz a tizenharmadik egymás elleni mérkőzésük, külön párharcukat az idei három győzelemmel a felső-háromszékiek 8–4 arányban vezetik. (t)