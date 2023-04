Gazdatalálkozó Maksán és Nagyajtán

Az APIA képviselője a változásokat emelte ki, s beszélt az új támogatásokról. Az AFIR szakembere a közismertebb, az itteni gazdáknak jó pénzszerzési lehetőséget kínáló pályázatokat ismertette. A 2023 és 2027 közötti időszakban 27-féle pályázat lesz, amiből idén csak 15-öt írnak ki. Elmondta, hogy a maksai gazdák ügyesen mozognak, hiszen az előző években több nagy értékű pályázatot is elnyertek, volt itt már több gépvásárlási, burgonyaraktár-építési, állattenyésztési pályázat, tavaly pedig két maksai székhelyű szövetkezet nyert egyenként 1,5 millió euró értékű támogatást. A uniós pénzből korszerű és nagy erejű traktorokat, talajmegmunkáló és termékbetakarító gépsorokat, öntözőberendezéseket, burgonyaválogató és -csomagoló gépsorokat vásárolnak.

A maksai gazdák közelebbről vízhasználó egyesületet létesítenek, és így pályáznak a Besenyő–Maksa öntözőrendszer újraindítására. A rendszert a 90-es évek előtt építették, több száz hektár öntözésére alkalmas, de időközben az alagcsövezet és a szivattyúház tönkrement. Ha sikeres lesz a pályázatuk, ezt szeretnék felújítani és működésbe hozni. Az öntözőrendszerek korszerűsítésére a pályáztatást az AFIR június-júliusban szeretné elindítani. A pályázat útján 1,5 millió eurót lehet elnyerni, és nem szükséges önrész.

A farmszintű, egyéni öntözőrendszer kialakításának támogatásáról is többen érdeklődtek. Ez egy új típusú pályázat, legtöbb 500 000 eurót lehet támogatásként igényelni, viszont a pályázó részéről 35 százalékos önrész szükséges. A pályáztatás júniusban indulna, és több mint 102 millió eurót különítettek el a támogatások kifizetésére.

A megyei mezőgazdasági igazgatóság képviselője a hazai költségvetésből, a hivatal által fizetett támogatásokról és programokról beszélt. Szó volt a paradicsom- és fokhagymaprogramról, valamint az ökogazdálkodásra való átállás mikéntjéről. Újdonságként jelentette be, hogy minden valószínűség szerint az étkezési burgonya hektáronkénti 200 eurós támogatása az idén is folytatódik, hiszen éppen a találkozó napján került fel a mezőgazdasági minisztérium honlapjára közvitára az erről szóló miniszteri rendelet tervezete.

Április 6-án délután a mezőgazdasági hivatalok szakemberei Nagyajtán a gyönyörűen felújított kultúrházban tartottak tájékoztatót a szép számban megjelent gazdáknak. Az APIA képviselője az általános támogatások bemutatása után kiemelte, hogy Ajtán, ahol még hagyomány az állattartás, új típusú támogatást is lehet igényelni. Ez a PD-05 számot és a Környezetbarát mezőgazdasági gyakorlat a kisgazdaságokban nevet viseli. A 2023-as évre a hektáronkénti támogatás megközelítőleg 76 euró. A támogatást az 1 és 10 hektár közötti, állatokat is tartó kisgazdaságok igényelhetik, melyek biztosítják a hektáronkénti 0,3–1 számosállatot (szarvasmarha, juh, kecske, bivaly vagy ló). A haszonállatoknak szerepelniük kell az állategészségügyi hatóság nyilvántartásában. A szántóterület esetében kötelező, hogy az összterület legkevesebb 10 százaléka pillangós, nitrogénmegkötő és fehérjedús növényekkel (lucerna, szója, lencse, borsó, here stb.) legyen bevetve. A terület többi részén olyan növényeket kell termeszteni, amelyeket az állatok takarmányozásában használnak fel (olajos növények, kukorica, zab, árpa, búza, takarmányrépa, répa stb.).

Az ajtai gazdák számára továbbá jó lehetőségnek számíthat az idéntől bevezetett állatjóléti vállalás is. Az állatjóléti támogatások igénylésének feltétele, hogy az igénylő aktív gazda legyen, a szarvasmarha szerepeljen az állategészségügyi hatóság nyilvántartásában, az állatok legyenek fülszámozva és rendelkezzenek marhalevéllel. A fejősteheneknél háromféle támogatást lehet igényelni. Ha a gazda vállalja a kíméletes fejést és a tőgy egészségének biztosítását, a támogatás évente egyedenként 50,26 euró. Ha vigyáz a paták egészségére, rendszeresen ellenőrzi és elvégzi azok kurtítását és kezelését, arra egyedenként 29,09 euró támogatás jár. Ha pedig javítja az állatok pihenőhelyének minőségét, még 20,83 euró támogatást igényelhet. A hízó állatoknál feltétel, hogy a farmon történő állatmozgás ne haladja meg az 5000, legtöbb 32 hónapos egyedet, a gazdaság szerepeljen a nyilvántartóban gazdasági kóddal, és a gazda az állatokat csak állatorvosi hatóság által engedélyezett vágóhídon értékesítse. 98,71 euró igényelhető egyedenként, ha az állattartó bevállalja, hogy legalább 15 százalékkal növeli a számos­állatra számított élőhelyet, 10,8 euró pedig, ha a pihenőhelyet kényelmesebbé, komfortosabbá teszi.

Több ajtai gazda is panaszkodott a tej alacsony átvételi árára, sokan önköltségi (termelési) ár alatt tudják csak eladni. Jákó Tibor, a szarvasmarhatartók megyei egyesületének elnöke elmondta: az országos föderáció szorgalmazza, hogy a miniszter törvénybe iktatva szabja meg a tej minimális felvásárlási árát, ami minden feldolgozóra kötelező lenne. Ígéretet kaptak tőle, hogy tárgyalásra hívja a tejtermelők, a feldolgozók és a forgalmazók képviselőit. Az első megbeszélést az elmúlt napokban meg is tartották, a tej minimális átvételi áráról egyelőre nem született egyezség, de a közös tárgyalások folytatódnak.