A modern, tágas lakásokat befogadó tömbházat a megyeszékhelyi Conico Rt. építette, a lakások kulcsrakészek, s a március 31-i határidőig az igénylési iratcsomókat is fogadták a városházán. A letett iratcsomókat a szakbizottság átvizsgálta, s kiderült, hogy néhány esetben adatfrissítésre is szükség volt.

„A kivitelező cégnek április hetedikén járt le a szerződése az ANL-vel, a tömbházat egyébként is befejezték. Most már csak az ügynökségtől függ, hogy mikor jönnek Kézdivásárhelyre átadni a tömbházat és a lakrészek kulcsait az önkormányzatnak, hogy a magunk részéről majd mi is kioszthassuk a 15 nyertes igénylőnek. Mikor Cseke Attila miniszter legutóbb itt volt Kézdivásárhelyen, megígérte, hogy a továbbiakban is támogat, neki is nagyon tetszett a beruházás. Hogy az ígéretét valóra tudja váltani, telekkönyvet viszünk a minisztériumba, ami előfeltétele annak, hogy legalább egy, de jó esetben két újabb ANL-s tömbház építésére tudjunk pályázni” – mondotta Bokor Tibor polgármester.

A beruházás összértéke áfával együtt valamivel több mint hatmillió lej volt, ebből az önkormányzatra eső önrész közel 1,1 milliót tett ki.

Kézdivásárhelyen ez a harmadik ilyen tömbház a rendszerváltást követően, kettő a Gyár negyedben, egy pedig a Vágóhíd utcában épült.