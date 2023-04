A hét végén a megyeszékhelyi Sugás Motoros Klub szervezésében kerül sor az idei motokrosszbajnokság első futamára, amelyre tizenkét géposztályban a szervezők közel 120 versenyzőt várnak. Ahogy megszokhattuk, a romániai küzdelemsorozat mezőnyében ott lesz a két legjobb háromszéki motoros is. Mint arról már beszámoltunk, a sepsiszentgyörgyi Tompa Krisztián géposztályt és együttest váltott, a 2023-as szezonban a házigazda csapatnak versenyez és az MX1-es kategóriában próbál begyűjteni egy újabb bajnoki aranyat. Mellette a fővárosi Top Cross TCS motorosaként Ördög Zoltán is felpörgeti versenygépét, hiszen az MX2 Junior géposztály címvédőjeként vág neki a háromszéki szezonnyitónak. A Sugás Motoros Klub színeiben még rajthoz áll Szabó-Bokor Bence (85 cm3), Nicuță Chiușdea (MX2 Junior) és Mocan Zakariás (amatőr MX2) is.

A viadal pénteki napja a nevezésekről szól, szombaton a szabad- és az időmérő edzések mellett egypár versenyfutamra is sor kerül (veterán, 50 cm3, amatőr, lányok), vasárnap pedig további bajnoki futamokat rendeznek (65, 85 cm3, MX1, MX2, MX2 Junior). A szentgyörgyi futam részletes programja megtalálható a Román Motoros-szövetség hivatalos honlapján: www.frm.ro. (t)