Elveszített egy tisztséget az RMDSZ

Az RMDSZ törvényhozói nem vettek részt az ANRE tisztségviselőinek megválasztásában tiltakozásképpen amiatt, hogy a kormánypártok nem tartanak igényt az RMDSZ szakemberének munkájára. Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője szerint – az ANRE-nél több mint másfél évtizede különböző tisztségeket betöltő, 2017 óta alelnökként tevékenykedő – Nagy-Bege Zoltán személyében egy hozzáértő, és bátor vezetőt állítottak félre, aki a legnehezebb időszakban, az energiaválság közepette a médiaszereplést kerülő ANRE-elnök helyett a hatóság egyedüli kommunikátora maradt.

Az RMDSZ politikusa leszögezte, hogy az ANRE-tisztségek körüli vita nem érinti a koalíció működését, a román média viszont úgy értékelte, hogy a mostani nézeteltérés előrevetítheti a koalíciós partnerek viszonyulását az RMDSZ-hez a közelgő kormányfőcsere és kormányátalakítás során, a koalíciós megállapodás szerint ugyanis a PNL és a PSD felváltva tölti be a kormányfői tisztséget, és Nicolae Ciucă liberális miniszterelnöknek elvileg május végén át kell adnia a helyét a szociáldemokraták miniszterelnök-jelöltjének, Marcel Ciolacu PSD-elnöknek. A kormányfőváltáson kívül több miniszteri poszton is „politikai vetésforgót” irányoz elő a koalíciós megállapodás, ezért a bukaresti média arra számít, hogy gyakorlatilag minden kormányzati tisztségnél újrakezdődik az osztozkodás. Mivel a két nagy román pártnak az RMDSZ nélkül is kényelmes többsége van a törvényhozásban, egyes elemzők szerint a kormányzati posztokért kiújuló küzdelem miatt csorbulhat a magyar érdekképviselet kormányzati súlya, vagy akár kormányzati részvétele is áldozatul eshet.

A PNL elnöki tisztségét is betöltő Nicolae Ciucă kormányfő szerdán az ANRE-vezetőség körüli koalíciós nézeteltérések kapcsán újságírói kérdésre válaszolva jelezte: a liberálisok meg akarják vizsgálni, „vajon nincs-e a parlamenti súlyához képest túl sok képviselője az RMDSZ-nek a minisztériumok és kormányzati intézmények szintjén”.