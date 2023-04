Csinta Samu méltatása

Csapjunk bele a lecsóba… – általában ezzel a tőmondatával indult a naponta úgy fél tíz tájt kezdődő szerkesztőségi értekezlet. S akkor ízekre szedtük az aznapi lapszámot, majd megnéztük, hogy mi lenne a másnapi menü. Kolozsváron, a Krónika Thököly, majd a költözést követően Méhes utcai szerkesztőségében voltak ezek a csak és kizárólag szakmai mederben zajló elemzések-egyeztetések; éppen Samunak köszönhetően mellőzve az olyan ártalmasságokat, mint például a hiúság, a szakmai irigység vagy a hiszti. És tíz esetből leg­alább kilenc és félszer úgy álltunk fel az asztal mellől, hogy „azért ez vállalható lapszám lett”. Mindez a kétezres esztendők legelső évtizedében volt.

A történet megértéséhez vissza kell kanyarodnunk egy kicsikét. Csinta Samu ugyanis a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban eggyel járt felettem. A hetvenes évek derekán volt ez, amikor a sepsiszentgyörgyi Textil, akkori hivatalos nevén az OSC – Olt Sport Club, a mai OSK elődje, ahol az ő édesapja, Samu bácsi is kergette a bőrt és lövöldözte a gólokat egykoron! –, tehát az OSC a B-, a baróti Bányász – a nagyajtai Hargitában ügyeskedő áldott emlékű édesapám fiatalkori örökös ellenfele! – pedig a C-osztály kapuit döngette. Mindkettő felfelé. Mindkettő sikerrel.

Az iskolás évek utáni sikertelen egyetemi felvételik nyomán bizonyára olyan volt a Samu szája íze (is), mint apáinké ama berni vébédöntő után. Azóta Samu a nyilvánosság előtt adott hálát a Jóistennek, hogy nem jogász és nem filozófus lett belőle, hanem újságíró.

Sok évek után, 1990 januárjában Szentgyörgyről Barót felé arról beszélgettünk a buszon, hogy Új Sport címmel lapot indítanak, s hogy Budapestre készül, újságírást tanulni. A Bálint György Újságírói Főiskolán szerzett fundamentum az amúgy is kéznél levő tehetségével oda vezette őt, ahova: az Új Sport, a Pesti Hírlap, az Esti Hírlap, a Sportissimo, a Magyar Hírlap, az Erdélyi Napló, miként szó volt róla: a Krónika; a hazafelé ívelő pálya újabb szakaszában pedig a Háromszék, s e behálózós világban egyben a Nemzeti Sport szerkesztőségébe is.

Nem akármilyen pálya, és nem akármilyen szint ez! Már hogy volna az, amikor az ember atlétikai vagy/és másmilyen világversenyeken lehet ott és a helyszínről tudósíthat? Amikor magával Juan Antonio Samaranch NOB-elnökkel parolázhat. Vagy amikor az 1995-ös göteborgi atlétikai világbajnokságról a Magyar Televízió helyszínről közvetítő riportere, Gulyás László világgá kürtöli: „most szól Csinta Samu, hogy a női szám toronymagas esélyese azért teljesít gyengécskén, mert lázas…” Élő adásban, kérem! (…)

Jut eszembe: atlétika! Legénykorában Samu valami 10,80 másodpercet tudott száz méter síkon. Ha olyan nyolcvan-kilencven évvel korábban születik, Athénban – a millennium évében – aranyérmes. Világcsúccsal! De mivel nem az újkori olimpiák hajnalán, hanem a római nyári játékok évében születtél, hát sajnálom, ez van, Samu…

Amúgy nem olyan nagy baj, hogy így történt, mert Samunk így leg­alább szintet léphetett. Írásbelit. És megírhatta remek könyveit. Mindenkinek a legjobb szívvel ajánlom az Arisztokraták honfoglalásá-t, a Kallós Zoltán életét megörökítő A Lélekmentő című regényt, a válaszúti Kallós Zoltán Alapítvány első negyedszázadát összefoglaló Úton az Ararát felé-t, a mikós diákok hetvenes évekbeli „lázadását” megörökítő Plakátballadát vagy/és a négyszeres olimpiai bajnok tornászcsillag földink, Szabó Kati pályafutását megörökítő Az ötödik szer, az Al cincilea aparat címmel román nyelven is megjelent életregényt.

És a legjobb szívvel ajánlom azt a briliáns közéleti, ezen belül sportpublicisztikát, amelyet a Nemzeti Sport honlapján rendszeresen szállít, és amellyel eligazít bennünket a sportvilág kevésbé ismert pályáin. És amelyre e díj névadója, Krenner Miklós is elismerően bólinthat odafentről; még akkor is, ha Spectator nem a sport műfajában utazott. S mert Spectator, más nevén Szürke barát – így, külön! – a magyar értelmiség kivándorlását teljes joggal nevezte „nagy erdélyi bűn”-nek, hát mondok három nevet: Kós Károly és Benedek Elek. Szembejövő, hazatérő emberek mindketten; egyik bánsági svábból lett ízig-vérig erdélyi, kalotaszegi magyar, a másik föl­dink, erdővidéki székely. A harmadik, Csinta Samu is ilyen. Minden értelemben. Igaz, hogy ő más pályákon futkos, de amit letesz az asztalra, hát tíz esetből legalább tízszer az is vállalható!