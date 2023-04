A kormány húszmillió eurót fordít az ukrajnai gabona miatt kárt szenvedett termelők támogatására, ebből tízmillió eurót az Európai Bizottság (EB) biztosít, tízmillió eurót pedig a mezőgazdasági minisztérium költségvetéséből különítenek el – jelentette be Nicolae Ciucă miniszterelnök. Hozzátette: meg kell találni a megfelelő megoldásokat a mezőgazdasági termelők és élelmiszeripari feldolgozók problémáinak megoldására, de az Ukrajnának nyújtott támogatást is fenn kell tartani. A miniszterelnök azt is közölte: megerősítést kapott az EB elnökétől, hogy egy második támogatási csomag keretében Brüsszel további 100 millió euróval segíti az ukrán importtól szenvedő tagországok termelőit.

A Nicolae Ciucă liberális miniszterelnök vezette koalíciós kormány mindeddig nem korlátozta a Romániába irányuló ukrán gabonaexportot, annak ellenére, hogy a liberálisok mindkét koalíciós partnere – a Szociáldemokrata Párt (PSD) és az RMDSZ is – az ukrán mezőgazdasági termékek behozatalának ideglenes felfüggesztését, illetve vámkötelessé tételét szorgalmazta. Ciucă már szerdán bejelentette: kormánya az európai uniós szabályozást tiszteletben tartva keres megoldást a romániai gazdák érdekeinek érvényesítésére az ukrajnai gabona ügyében.

Petre Daea szociáldemokrata mezőgazdasági miniszter szerint a lengyel, szlovák és magyar importtilalom nyomán Románia maradt az ukrán gabona egyedüli kapuja az uniós piac felé, ezért a hazai agrárszektorra most a korábbinál is nagyobb nyomás nehezedik. A szaktárca vezetője szerint egyelőre annyi változás lesz, hogy az élelmiszer-biztonsági szakhatóság felügyelői szigorúbban ellenőrzik a határon az Ukrajnából érkező mezőgazdasági termékek minőségét, illetve a más piacokra irányuló tranzitot vámzárral látják el, és megfigyelés alatt tartják, amíg elhagyja az országot.

Az RMDSZ közleménye szerint a tegnapi kormányülésen megszavazott támogatást azok a gazdák igényelhetik, akiknek 2023. február 1-jén volt raktáron saját termésből származó búzájuk, amit 2022-ben arattak le. A gazdák a mezőgazdasági ügynökség (APIA) megyei kirendeltségeinél nyújthatják be az igénylést a határozat hatályba lépésétől számított 15 napon belül. A gazdáknak járó támogatás mértékét az APIA számolja ki a learatott és raktározott búza mennyiségének függvényében. A támogatást szeptember 30-ig kapják meg.