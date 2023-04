Az egyházi és világi elöljárók jelenlétében, mintegy ötszáz hívő és meghívott részvételével újra­szentelt dóm Temesvár jelképének számít. Az opiniatimisoarei.ro beszámolója alapján az ünnepségen húsz katolikus pap vett részt. A misét három nyelven, románul, németül és magyarul tartották. A templomot 2019 februárjában zárták be, miután európai uniós finanszírozást nyertek a felújításra, de a koronavírus-járvány miatt elhúzódtak a munkálatok. A műemlék épület külső és belső tatarozása összesen mintegy hatmillió euróba került. (Maszol)

ÖT FÖLDRENGÉS EGY NAP ALATT. Öt földrengés is történt szombaton Romániában: négy Gorj megyében, egy pedig Vrancea megyében következett be – tájékoztatott a földfizikai intézet. Gorj megyében mintegy 4 óra leforgása alatt következett be a négy földfelszínhez közeli földmozgás, a legerősebb a Richter-skála szerint 3,4-es erősségű, a másik három 2,3-as, 2,7-es és 2,8-as erősségű volt. A Vrancea megyei földrengés 2,5-ös erősségű volt, és 1 óra 8 perckor következett be 74 kilométeres mélységben. Epicentruma 37 kilométerre volt Focşani-tól, 72 kilométerre Bákótól, 80 kilométerre Sepsiszentgyörgytől és 99 kilométerre Brassótól. (Agrepres)