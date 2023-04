Tömbházak hőszigetelésére lehet jelentkezni

Következő írásunk

A turisztikai minisztérium 2022. december 28-án döntött úgy, hogy Kézdivásárhelyt is helyi érdekeltségű turisztikai településsé minősíti. Azt, hogy turisztikai érdekeltségű város lett Kézdivásárhely, most már a város bejárataihoz kihelyezett kétnyelvű táblák is jelzik.