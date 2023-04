A sportcsarnok egyik – az előadók felé néző – lelátója teljesen megtelt 11 órára, miután Kis Katalin, a Tanulók Klubja vezetője köszöntötte a jelenlévőket és felvonultak a csoportok, kezdetét is vette a színes műsor. Előkészítő osztályosoktól egészen líceumi végzős diákokig terjedt az életkorpaletta, a csoportok között voltak kezdők, haladók és profi táncosok is.

A parádén a kézdivásárhelyi 100xSzép, Nevenincs, Kicsi Pillangók, Szivárvány, Napsugár, Tündérek, Katicák és Pillangók nevet viselő mazsorettcsoportok mutatták be tudásukat, rajtuk kívül Barótról a Mozaik aerobikcsoport, a kovásznai Butterfly mazsorettek és aerobikosok léptek fel, de mellettük a fürdővárost képviseltek a Kőrösi Csoma Sándor Líceum Latino Dream tánccsoportja, és a Soul City moderntánc-csoport is. Nagybaconból az általános iskola aerobik-tánccsoportja érkezett Kézdivásárhelyre, de az erdővidéki települést képviselte a Veres Enikő és Veres Edina duó, illetve Bogyor Blanka is. Zágonból a Szivárvány és Gyöngyvirág csoport volt jelen, a megyeszékhelyről a Gyermekek Palotájának Hip-hop triója aratott nagy sikert, illetve az intézményt képviselte a Spicy bomb és a Team five hip-hop csapat is. A szomszédos Hargita megyéből, Balánbányáról az ottani Tanulók Klubjának Aerodance csapata érkezett, akik csoportosan, szólóban és trióban is felléptek. A 31 előadás során összesen 212 gyerek vett részt a produkciókban.

A rendezvény végén minden részt vevő csapat kupát vagy részvételi érmét kapott.