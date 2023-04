Petre Daea agrárminiszter március 28-án jelentette be, hogy az unió 10 millió euróval segíti kárpótlásként azokat a romániai gabonatermesztőket, akik kárt szenvedtek az olcsó ukrán gabona behozatala miatt. A miniszter azt is bejelentette, hogy a hazai költségvetésből a kártérítési összeget még 10 millió euróval megpótolják.

A miniszter kifejtette: bár a leosztott összegnél többre számítottak, ő egyetlen centet sem fog visszautasítani, ha az a mezőgazdászok javára válik. „Akkor, amikor én minden eurócentért harcolok az Európai Unióval, hogy tudnék lemondani egy összegről, ha az kisebb is az elvártnál? Bármely összeg, amely bejön az országba, csak jót jelent. Természetesen nem vagyunk elégedettek” – hangsúlyozta Petre Daea.

A szaktárca vezetője nehezményezi, hogy a kárt szenvedett országok agrárminisztereivel nem volt semmiféle egyeztetés a kártérítési pénzek elosztásáról, habár a kárpótlásról havonta tárgyalnak már szeptember óta. Februárban nem tartották meg a szokásos hónaponkénti találkozót az agrárminiszterek tanácsával, majd hirtelen bejelentették a kárt szenvedett országoknak leosztott válságösszegeket. Három érintett ország egyetlen eurócentet sem kapott, az elosztással mindenki elégedetlen volt. Lengyelország 29,5 millió eurót kap, Bulgária 16 milliót, Románia pedig 10,05 milliót. A 450 millió eurós mezőgazdasági tartalékból mindössze 56 millió eurót osztottak szét.

Petre Daea azt is elmondta, a márciusi találkozón nehezményezte, hogy helytelen a kártérítési összegek kiszámításának módja. Őt a Romániának leosztott összegről március 14-én értesítették, és azóta próbálja jobb belátásra bírni az unió illetékeseit s elérni, hogy az országnak több pénz jusson a tartalékalapból.

A miniszter kiemelte, hogy a kártérítést csak a gabonatermesztők fogják megkapni. „Azt üzenem, hogy az uniós támogatásra és a hazai költségvetésből melléje rendelt összegre csak azok a gabonatermesztők jogosultak, akiknek raktározva van a gabonájuk. Semmi esetre sem jut belőle a gabonakereskedőknek” – zárta nyilatkozatát a miniszter.

Időközben Klaus Johannis államelnök is tárgyalt és tiltakozott a kis kártérítési összeg miatt az Európa Tanács elnökénél, Ursula von der Leyennél. Akkor az elnöknő azt ígérte, lehetséges, hogy újratárgyalják a kárpótlási pénzek elosztását. A pénzek szétosztásáról a szakbizottságban március 30-án újra tárgyaltak, de egyelőre marad a 10 millió eurós keret.