Szeszélyes április

A fokozott légköri instabilitás miatt megerősödő szélre, villámlással kísért záporokra, zivatarokra lehet számítani ma az ország szinte egész területén, szerdán pedig többnyire délen és keleten. A lehulló csapadék mennyisége eléri a négyzetméterenkénti 15–25 litert, a hegyekben elszórtan akár a 30–40 litert is. Emellett 45–55 km/órás széllökések várhatók. A hegyekben főképp szerdán óránként 70–80 kilométeres sebességgel is fújhat a szél, és havas esőre, havazásra is számítani lehet.