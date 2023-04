Azt állítja, hogy „a köztársasági elnök asszony nem tartotta be a belügyminisztérium és a kormányőrség által összeállított ajánlásokat, útvonalakat, és káoszt okozott, akarva vagy akaratlanul”. Így bizony provokálta az ellene tüntetőket.

Persze a történtek miatt az RMDSZ is felelős, amelynek – szerinte – jó szolgálatot tett a hölgy, mert a történtekkel megmozgathatja annak szavazóit. Cosma úr már tavaly decemberben is követelte az RMDSZ kormányból való kirúgását, de lehet, hogy potyára, mert immáron a magyarok három pártra is szavazhatnak, hacsak a választásokig nem alakul még néhány.

A nagykárolyi ellenesemény lebonyolítója a Nemzet Útja (Calea Neamului) nevű hazafias szervezet volt, amely nemigen szeretné, ha ez az út közös lenne a magyarokkal. Csodálkozom, hogy nem azt kiabálták: Ki az elnöknővel (és a magyarokkal) az országból!, pedig megérdemelte volna, ha már hívatlanul ideállított.

A Nagykárolyba érkező tüntetők kifogásolták, hogy a magyar államfő nem hivatalosan érkezett Romániába, és „túl sok magyar személyiség” kap szobrot Nagykárolyban. Novák Katalin gondolhatta, hogy nemkívánatos személyiség itt, mert visszaeső bűnözőként tekintenek rá, mivel tavaly májusban is járt már egyszer Romániában, Gyulafehérváron, Bethlen Gábor szobrának leleplezésén. Akkor Călin Matieș Fehér megyei szenátor bánatosan azt mondta, azt hiszi, hogy Mihai Viteazul megfordul a sírjában, mert látja, hogy mellette jobb felől Bethlen Gábor szobra áll. Az volt a gond, hogy az elnöknő olyasmiket mondott, hogy Magyarország felelősséggel tartozik a határon kívül élő magyarokért is. A román külügyminiszter aztán elmagyarázta, hogy a román állampolgárokért csakis Románia a felelős. Gondolom, ez megnyugtatta a romániai magyarokat.

Többször is felvetődött már, hogy igen gyakran látogatnak Romániába (ráadásul ők azt mondják: Erdélybe!) magyar hivatalos személyiségek nem hivatalosan. Ezt az ideszemtelenkedést meg lehetne akadályozni, ha hivatalosan nemkívánatos személyeknek nyilvánítanák őket. Ilyesmi már megtörtént, az igaz, hogy nem túl magas rangú személyekkel. Nem is kellene előre szólni nekik, hogy kitiltották Romániából, hadd legyen szép meglepetés, mikor a határról visszafordítják őket. Azt a divatból rég kiment törvényt is vissza lehetne vezetni, amely kötelezte a vendéglátót, hogy bejelentse, ha külföldi állampolgárt fogad, ha az illető nem elsőfokú rokon.

Ha Romániában nem lennének magyarok, akkor igazán nem lenne, amit itt keresniük a magyarországi személyeknek. (Esetleg turistának jöhetnének szervezetten, csoportos kirándulásra, bár azt is meg lehetne tiltani.) No de ehhez valahogy el kellene innen tüntetni a magyarokat. Egy, a Csehszlovákia által kitalált lakosságcseréhez hasonló akció – amely megkezdésének 75. évfordulójára éppen most, április 12-én emlékeztek – Románia számára is jó megoldás lenne, hisz úgy tűnik, hiába küldik őket Magyarországra vagy Mongóliába, azok nem akarnak eltakarodni. Mivel még a magyar tévéadók is revizionista húrokat pengetnek, mert például az időjárást az egész Kárpát-medencére mutatják (ami Nagy-Magyarországot formázza), fel lehetne vetni, hogy a magyarok Romániában már száz éve instabilitást okoznak, ezért ki kellene telepíteni őket. Mert ha nem, akár újabb háború is fenyegetheti Európát, hasonló ahhoz, amilyent az oroszok indítottak Ukrajna ellen. Megvalósulhat az is, amit mindennap lehet hallani nálunk, hogy Magyarország ráteszi kezét Erdélyre, mert itt már kiépítette ennek alapjait, a magyar óvodákkal, iskolákkal, várak és templomok restaurálásával, sportbázisokkal, és gyakrabban látogatnak ide magyar, mint román politikusok.

Mivel Románia mindennel egyetért, amit az unió és Amerika mond, ezek biztosan beleegyeznének abba, hogy kitelepítsék a magyarokat Romániából, sőt, abba is, hogy kitelepítsék a magyarokat Magyarországról. De ha nem, legalább abba, hogy kipenderítsék Magyarországot az unióból és a NATO-ból.

