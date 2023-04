Megújul és kibővül az oltszemi kezelőközpont

Kézhez kapta Sepsibodok önkormányzata az Országos Beruházási Társaságtól (CNI) A borvíz útja projekt keretében épült kezelőközpont felújítására és bővítésére vonatkozó jóváhagyást. Ez azt jelenti: a társaság vállalja, hogy kormányzati forrásokból megvalósítja azt a multifunkcionális létesítményt, melynek előzetes terveit egy éve ismertették a CNI Háromszékre látogató képviselőivel. Az új létesítmény a már meglévő épületet is magában foglalja, de épül egy újabb ingatlan is, ezekben medencék, szálláshelyek lesznek, étkező és konferenciaterem is helyet kap bennük.