A főfogyasztóvédő virul

Gheorghe-Mircea Diacon, a Kovászna megyei fogyasztóvédelmi hivatal vezetője köszöni szépen, él és virul. Az ember azt gondolná, egy büntetőjogi perben véglegesen elítélt ember nem tölthet(ne) be vezetői tisztséget állami intézménynél. De úgy tűnik, nem így van ez Romániában!

Négyévi eljárás után a Sepsiszentgyörgyi Bíróság 2022. június 9-én meghozta az alapfokú ítéletet, amelyben ittas vezetésért elítélte Diacont. Olcsón „megúszta”, mindössze 5000 lejes pénzbüntetéssel, amit két év alatt részletfizetéssel is törleszthet, miközben a KRESZ szerint ittas gépkocsivezetésért 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztés járna. Ráadásul nemcsak éppen volt ittas, hanem nagyon részeg, és háromszor is megkoccantott egy autót emberekkel teli téren.

A vádlott fellebbezett, de a Brassói Táblabíróság január 12-én helyben hagyta a Sepsiszentgyörgyi Bíróság alapfokú ítéletét. Ennek már jó három hónapja.

A Kovászna Megyei Fogyasztóvédelmi Hivatal jó ideje nem ad ki közleményeket. Legalábbis szerkesztőségünkbe nem juttat el ilyesmit. Korábban igen aktívan jelezte, kit, miért, mennyire bírságoltak. Azt is, hogy „székely ízű” terméket találtak, nem tetszett továbbá, hogy egyes taxisok SIC-matricát ragasztottak autójukra, sőt, hivatalos fejléces, államcímeres papíron azt is közölték néhány éve, Szent György Napok után, hogy a forgatagban megkoccantották a hivatal parkoló kocsiját, s bizonyára magyarok tették azt, mégpedig szándékosan. Vagy, hogy beverték a főfogyasztóvédő orrát. Azt bizony be, mert részegen zelegorkodott egy kocsmában, s csak román nótákat játszatott a zenekarral, hivatalával visszaélve követelőzött, és megfenyegetett egy magyar nótát igénylő vendéget, akinek aztán az öklével találkozott. Elítélünk mindennemű erőszakot, de jelezzük, ez a téma nem fogyasztóvédelmi hivatali közlemény tárgya. Esetleg a rendőrségé.

Szóval, nem érkeztek közlemények, gondoltuk, utánanézünk a híreknek. Hivatalos adatigényléssel fordultunk a hivatalhoz január 30-án az eltelt évi tevékenységet illető kérdésekkel. A beadványt iktatták, 313-as számot kapott. Magyarul írtuk, hisz jogunk van hozzá. Azóta sem kaptunk választ, sem magyarul, sem két nyelven, sem románul, pedig a 30 napos határidő már közel háromszor is eltelt. Az alkalommal ott találtuk Diacont, s megkérdeztük, benyújtja-e lemondását, miután elítélték. Soha! – jött a válasz. Miért? Hiszen a táblabíróság végleges ítéletet hozott – kérdeztük továbbá. És akkor! – vonta meg közben a vállát. Nem mond le? – kérdeztük újra. Eszem ágában sincs. Holtan sem. Itt halok meg – válaszolta.

Március 6-án drótpostán megkérdeztük az országos fogyasztóvédelmi hatóságot, szándékozik-e intézkedni a megyei hivatal vezetői tisztségét illetően. Egy megyei intézmény vezetőjének végleges elítélése árnyékot vet az országos hatóság egészének megítélésére, épp ezért érdeklődünk: intézkednek-e a helyzet megoldására, vagy úgy értékelik, büntetőjogi perben elítéltek betölthetnek megyei vezetői tisztséget állami hatóságnál. Csatoltuk mindkét ítéletet is. Visszajeleztek, a levelet megkapták. De kérdésünkre válasz azóta sem jött, pedig jócskán eltelt a törvényben megszabott 30 napos válaszolási idő.

Ha a felettes szerv, egy országos hatóság sem válaszol, mit csodálkozzunk azon, hogy Diacon nem teszi?!

Ám valahogyan kommunikál a főfogyasztóvédő. A Facebook közösségi portálon bóklászva belebotlottunk egy csoportba: „Protectia Consumatorilor Covasna”, azaz Kovászna Megyei Fogyasztóvédelem. Az oldal jelzi: Mircea Diacon csoportja, nyilvános csoport, háromezer tagja van. Az oldal borítóképe – melyet maga Mircea Diacon töltött fel még 2014-ben – őt mutatja rövidnadrágban, kieresztett rövid ujjú ingben hatalmas serpenyők mellett. A fotó, mint egy hozzászólásban írja, Spanyolországban, Castellón de la Plana tengerparti üdülővárosban készült 2012 júliusában, ottani nemzeti étel, paella főtt a három óriási edényben. Nos, mostanában ezen az oldalon kommunikál a főfogyasztóvédő. De ez nem mentesíti a válaszadás kötelezettsége alól.

Még egy érdekesség. Az országos hatóság által meghirdetett bármilyen állásra való jelentkezés követelménye a tiszta erkölcsi bizonyítvány – áll a hatóság honlapján. Feltevődik a kérdés: ha valaki priusz nélkül fogyasztóvédővé válik Romániában, a következő időszakban bármit elkövethet, meghagyják tisztségében?!

Borítókép: A „Protectia Consumatorilor Covasna” Facebook-csoport borítóképe