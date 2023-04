Ízelítő a természet nagy pillanataiból

Bár a korábbi kiadásokhoz képest ezúttal kevesebb fotót láthatnak az érdeklődők, minőségben ezek mégsem maradnak el a tavalyi alkotásoktól, sőt, talán picit jobbak is – szögezte le köszöntőjében Demeter János, a Vadon Egyesület ügyvezető igazgatója a Nagy pillanatok című tárlat megnyitóján. A címválasztás kapcsán jelezte, a természetfotósok számára néha megadatik az a szerencsés pillanat, amikor éppen minden feltétel adott ahhoz, hogy megörökítsék a természet által megvillantott egyedi, különleges eseményeket. A siker mindössze abban rejlik, hogy pusztán csak sikerült jó időben ott lenniük, és „ezek azok a bizonyos nagy pillanatok, amelyek egy természetfotós életét különösen be tudják aranyozni” – ismerte el. Úgy vélte, a természetfotózás kiaknázatlan története Székelyföldnek, a TransNa­tura Természetfotó Klub pedig tárlatain keresztül igyekszik évről évre szemléltetni a térség fantasztikus természeti kincseit. „Igyekszünk nem csak az itthoniaknak megmutatni, hogy mire is kellene büszkének lenni, melyek azok a dolgok, amelyeket különösen védeni kellene vagy amelyeket meg kellene mutatni, vagy amelyekre azért lehetünk büszkék, mert másnak már nincs ilyen” – összegzett Demeter János.