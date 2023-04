11 és 14 órától az Andrei Mureșanu Színházban a Gong Színház: Vaca Rosalinda (rendező: Elizabeta Păuna, ajánlott életkor: 5+; jegyár: 30 és 15 lej)

15 órától az Olt utca 4A szám alatt A nagy elSzámolás – könyvviteli vetélkedő középiskolások és egyetemi hallgatók számára

17 órától a Kónya Ádám Művelődési Házban Képek az ember tragédiájából – a Gyárfás Jenő Amatőr Képzőművészek Szövetségének csoportos kiállítása

18 órától az Andrei Mureșanu Színházban közönségtalálkozó Alina Nelega drámaíróval

19 órától a Tamási Áron Színházban a Plăieșii etno-folk együttes műsora (MD, népzene és néptánc)

19 órától a Háromszék Táncstúdióban a Háromszék Táncegyüttes Tragédia című előadása (rendező: Könczei Árpád; ajánlott életkor: 14+; jegyár: 30 lej)

19 órától az Erdélyi Művészeti Központban Made in Sepsi ArtBrunch: Finisszázs.

PÉNTEKEN 9 órától a Váradi József Általános Iskolában: XVI. Nagy Kopeczky Kálmán Gyermekszínjátszó Találkozó

11.30-tól a közösségi színpadon a Csipike Napközi Otthonos Óvoda csoportjainak előadása

11.15-től a közösségi színpadon a Hófehérke Napközi Otthonos Óvoda Vackor csoportjának drámajátékos feldolgozása: Szent György, a hős lovag

11.40-től a közösségi színpadon a Hófehérke Napközi Otthonos Óvoda Csibészkék nagycsoportjának előadása: népi gyermekjátékok

12 órától az Erzsébet parki Gyermekvárosban tiroli pálya

12 órától az Erzsébet parki Gyermekvárosban interaktív zeneóra Szőcs Zsuzsával a Művészeti és Népiskola szervezésében 15 óráig az Alkotásjurtában

12 órától az Erzsébet parki Gyermekvárosban Cinci Gyereksarka: interaktív mese és bábkészítő műhely

12.10-től a közösségi színpadon a Pinocchio Napközi Otthonos Óvoda Iepurașii csoportjának néptáncelőadása

13.15-től a közösségi színpadon a Mihai Viteazul Kollégium előkészítő osztályos tanulóinak előadása

13.34-től a közösségi színpadon a Hófehérke óvodai gyerekek előadása: Tavaszi népi körjátékok

14.10 -től Lucia Jipa-koncert

15 órától az Erzsébet parki Gyermekvárosban bútorfestés Nagy Adél és Haszmann Gabriella vezetésével a Művészeti Népiskola tanárainak szervezésében 18 óráig az Alkotásjurtában

15 órától a közösségi színpadon fellép a Csicsergők énekegyüttes

15.20-tól a közösségi színpadon a 4cord quartet koncertje

16 órától az Erzsébet parki Gyermekvárosban Vedd ölbe, ringasd, énekelj! – Danhauser Rebeka vezetésével 17 óráig a Mesejurtában

16 órától a közösségi színpadon a Plugor Sándor Művészeti Líceum magánének szakos diákjainak előadása

16 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán a Color Party megnyitója

16 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán Fújd fel! Stencilezés a MAGMA Kortárs Közeg Egyesület jóvoltából

16 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán Irodalmi sarok a Bod Péter Megyei Könyvtár válogatásával

16 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán műhelyfoglalkozás: makramé karkötő készítése Mircea Ottiliával 17 óráig (helyszín: Craft Zone)

17 órától az Erzsébet parki Gyermekvárosban A Szent György-napi vásárban – mondókázás Dombay Imolával 18 óráig a Mesejurtában

17 órától a közösségi színpadon a Kincskeresők Néptáncegyüttes előadása

17 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán Spotlight zenekar: PKW-koncert (helyszín: Stage)

17 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán műhelyfoglalkozás: dekorációs elemek készítése puffy art technikával

17.30-tól a főtéren Sing Floyd-koncert

17.30-tól a THE BASE-en, az ifjúság bázisán KESE-koncert

18 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán House of Pio­neers-koncert (helyszín: Stage)

19 órától a főtéren ZanZa-koncert

19 órától a közösségi színpadon Mohamed Zatari Trio-koncert

19 órától az Árkosi Művelődési Központban Armonii de Emoție, Walter Ghicolescu és Dinu Olărașu közreműködésével

19 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán Teddy Queen-koncert

20 órától a Tamási Áron Színházban táncház: zenél a Heveder zenekar

20 órától a főtéren Ossian-koncert

20.30-tól a THE BASE-en, az ifjúság bázisán Andrei Chelbezan-koncert (helyszín: Stage)

21 órától a közösségi színpadon Cimbaliband- (HU) koncert

22 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán Spotlight: TorMakó-koncert (helyszín: Sport Zone)

22 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán buli: DJ Pici

22.30-tól a főtéren Waldeck-koncert

23 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán buli: Spotlight: aelek

Színház

KÉZDIVÁSÁRHELY. A Vigadó Művelődési Ház nagytermében ma 19 órától a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata Pozsgai Zsolt: Liselotte és a május című tragikomédiáját játssza Harsányi Zsolt rendezésében. Jegyár: 20 lej.

Zene

ORGONAKONCERT. A kézdivásárhelyi Boldog Özséb-templomban pénteken 19 órától orgonakoncertre kerül sor, amelyen fellépnek Cosmina Barna és Sógor Sámuel, a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia végzős orgonaszakos növendékei. A belépés ingyenes, de adományokat szívesen

fogadnak.

Kiállítás

KÉZIMUNKA-KIÁLLÍTÁS. Rózsát hintettem... címmel a Háromszéki Hímzőkör kiállításának megnyitójára kerül sor ma 16 órától a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház tanácstermében.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész Mozi műsorán ma: 16.15-től Péter meseországban (románul beszélő), 16.30-tól Super Mario Bros.: A film (magyarul beszélő), 18.30-tól A pápa ördögűzője (magyarul beszélő), 20.30-tól Renfield (román feliratos), 20.45-től Az ártatlan (román feliratos).

Hitvilág

LELKI NAP ÉDESANYÁKNAK. A Családpásztor Evangelizációs Szolgálat lelki napot szervez édesanyáknak a székelyudvarhelyi Márton Áron Ifjúsági Házban május 6-án, szombaton. A rendezvényre a Családpásztor Evangelizációs Szolgálat Facebook-oldalán, illetve honlapján, a csaladpasztor.com-on lehet regisztrálni ma estig.

PROGRAM HÁZASOKNAK. Április 28-án, pénteken házasoknak szóló program lesz a belvárosi Szent József-plébánia hittantermében 19 órától. Várunk mindenkit, akit a házasság téma érdekel, lehet menni egyedül is, párban is.

Bemutatkozó program

A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum Lábas Házban található termében ma 16.30-tól bemutatják a Veszprém – Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa Programot: 16 órától regisztráció; 16.30-tól köszöntőt mond Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere és Szebeni Zsuzsa, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet igazgatója; 16.40-től a Veszprém–Balaton régiót és az egész éves EKF-programsorozatot bemutatja: Mike Friderika programfejlesztési igazgató; Varga Richárd kulturális projektmenedzser, moderáció: Müller Mihály sajtófőnök; 17.25-től művészeti produkció: Varga Richárd dalszerző saját dalai és megzenésített versek, többek között Petőfi Sándor sorai csendülnek fel gitárkísérettel.

Városnapi útlezárások

A városnapok alkalmából lezárták a parkolókat a központban. Ma 9 órától lezárják a következő utcákat: az 1918. december 1. utat a Nicolae Bălcescu utcától a főtér felé (az Olt utca felől a Csíki utca felé egy sáv járható marad); a Sugás Áruház környékét (Szent György tér, a Bem József utca Szent György tér felőli része); a Gróf Mikó Imre utcát teljes hosszában; a Gödri Ferenc utca egy részét (a Balázs Márton utcától a Gróf Mikó Imre utcáig); a Szabadság teret a Gróf Mikó Imre utca és a Kórház utca között (a Kórház utca és a Kriza János utca mindkét irányban járható marad); valamint a Kónya Ádám Művelődési Ház környékét: a Kossuth Lajos utcát a főtér és a Martinovics Ignác utca között, a Kőrösi Csoma Sándor utca elejét szintén a Martinovics utcáig, a Váradi József utca alsó szakaszát a Gábor Áron utcáig (a Gábor Áron utca járható marad).

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai 23-as Farmacom gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0267 317 318). Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608) gyógyszertár a szolgálatos.

Röviden

FOTÓKÖR. Kézdivásárhelyen a Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár pincéjében ma 17 órától várják mindazokat, akik szeretnék bővíteni fotózási ismereteiket. A fotókört Nagy Lajos nemzetközileg is elismert fotóművész vezeti. Téma: Virágfotózás. A fotókörre jelentkezni folyamatosan lehet a helyszínen, a foglalkozás ingyenes.

LOMTALANÍTÁS VIDÉKEN. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Felsőrákoson, pénteken Bibarcfalván és Bodoson. Az üvegért 5 kilónként egy félliteres sört adnak.