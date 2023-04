Ez az izgalom bennünket, a Sepsi Református Egyházmegye lelkészeiből álló kis csapatot is átjárja. Mi is készülünk, szívünket és lelkünket odatéve szervezünk, mert az előző évekhez hasonlóan, szeretnénk idén is bekapcsolódni a Szent György Napok színes forgatagába. Olyan programokkal készülünk, melyek egyszerre tanítják és szórakoztatják a fiatal generációkat. Elsősorban a gyermekekre összpontosul a figyelmünk, de várjuk velük együtt a szülőket, nagyszülőket is, bízva abban, hogy a számukra előkészített imasétán és az egyházmegye nőszövetségeinek vásárán mindenki megtalálja azt, ami a szívéhez legközelebb áll! „Kamatoztasd, amit kaptál!” – hirdeti idei mottónk, és előrevetíti azt a jézusi példázatot, a Tálentumok példázatát, mely köré igyekeztünk felépíteni játékot, kézműveskedést, éneklést, kincskeresést.

A nagyobb gyerekek a tavaly is nagy népszerűségnek örvendő szabadulószobában próbálhatják ki önmagukat: van-e elég tudás bennük, leleményesség, csapatszellem és kitartás ahhoz, hogy a „pályát” végigjárva rátaláljanak a szabaduláshoz szükséges kulcsra. A programsorozatot a Tekergők kisegyüttes Rajzfilmslágerek: Mesél az erdő című koncertjével zárjuk.

Fő célunk: igazi értéket átadni a felnövő generációknak. Talán úgy is mondhatnánk: a sok világi program közé csepegtessünk valamit, ami az érdeklődőket közelebb viszi Istenhez. Hisszük azt, hogy a zajos forgatagban is helyet adhatunk az elcsendesedésnek. Bízunk abban, hogy ez a fajta csend, a templom csendje nem unalmas, hanem feltölt, éltet, erősít mindenkit! Ezért idén is a Vártemplom védelmet és meghittséget nyújtó falai közt képzeltük el mindezt megvalósítani. Bízunk abban, hogy sok szívet megszólít kínálatunk!

Szeretettel biztatunk minden érdeklődőt, kortól és felekezeti hovatartozástól függetlenül, hogy látogasson el április 29-én, szombat délelőtt 10 órára a Vártemplom udvarára.

Marosi Árpád