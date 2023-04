Kincskeresés, varázsműhely, sárkánykutató intézet, óriás kifestő, bábkészítés, retrópiknik, népi játékok, mondókázás – mindez csupán töredéke annak a sokféle érdekes és izgalmas foglalkozásnak, melyekbe a Szent György Napok hétvégéjén belekóstolhatnak a gyermekek és gyermeklelkű felnőttek egyaránt. Az Erzsébet parkban péntektől vasárnapig három helyszínen is várják a legkisebbeket, és érdemes lesz ellátogatni a református vártemplomhoz is, ahol szintén gyermekeknek, családoknak szóló programok zajlanak április 29-én, szombaton.

Valóságos gyermekbirodalommá változik a Szent József-plébániatemplom szomszédsága, a kis tó környéke, illetve a csillag és a régi zenepavilon közti terület az Erzsébet parkban, ahol pénteken 12 és 18, szombaton és vasárnap pedig 10 és 18 óra között számtalan tevékenységgel, játékkal, kézműves-foglalkozásokkal, műhelymunkával várják a gyermekeket, akiknek idén arra is lehetőségük lesz, hogy kipróbálják szüleik, nagyszüleik gyermekkori szórakozásait, játékait. Lehet többek közt gumizni, pitykövezni és számháborúzni is majd, de festő- és zeneműhely, kincskeresés, zenés játék, nemezelés, bábjáték, agyagozás és kézműves-foglalkozások, hagyományos népi gyermekjátékok is szerepelnek a programban. Érdekes színfoltja lesz az idei forgatagnak a családos retrópiknik, melyre a parkbéli tavacskához várják az érdeklődőket, ahogyan azt korábban az ötletgazdák megfogalmazták: a hatvanas, hetvenes, nyolcvanas évek divatja szerint beöltözve, régi játékokkal és korabeli kirándulókellékekkel felcsomagolva.

Akárcsak a korábbi években, a hét végén is működik majd a tiroli pálya, de lesz arcfestés és kipróbálható az érzékenyítő akadálypálya is. Ismét megnyitja kapuit a Sárkánykutató Intézet, amely révén az érdeklődők mindent megtudhatnak a sárkányokról, sőt, dragonológusokká avatják őket, emellett lehetőség lesz az ismeretek továbbfejlesztésére a SepsiMárVárd Egyetemen, illetve a Sárkányművészeti szakirányon végzettek kiállítása is megtekinthető lesz.

A park felső sétányán a Tega Rt. kínál gyermekprogramokat, idén sem marad el a kutyasimogatás, amint a környezetvédelmet népszerűsítő foglalkozás sem. A szervezők egy korábbi sajtótájékoztatójukon ismertették: a gyermekváros programjai ingyenesek, és mindegyiket megismétlik, hogy senki ne maradjon ki. A torlódás elkerülésére a jurtákba való belépéshez a szabadtéri játékokon legalább 5 pontot kell majd összegyűjteni.

Szombat délelőtt tíz órától református gyermekvár működik a református vártemplom udvarán, ahol koncertek mellett kézművesvásárra, baba-mama börzére kerül sor, de meglepetésben és finomságokban is része lesz az oda látogatóknak. A Bölcső és Vár teremben baba-mama foglalkozásra várják a családokat, többek közt baba- és gyermekhordozási tanácsadással, mondókázással, babákat és kisgyermekeket célzó tornával, masszázzsal.