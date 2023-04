Kós Károly-kiállítás nyílt az Arénában

A Budapest Főváros Levéltára által összeállított tárlatot az ausztráliai származású An­thony Gall építész, Kós-kutató és Fabó Beáta levéltáros rendezte. Megjelennek a budapesti állatkert Kós tervezte épületrészei, többek között a Majom-ház, a Rágcsálók háza, a Kenguru-ház, a budapesti Wekerle-telep, a Városmajor utcai iskola és óvoda, a magyarvalkói református templom, a sztánai Varjúvár, végül a Székely Nemzeti Múzeum, korabeli sepsiszentgyörgyi fényképfelvételek kíséretében.

Kertész Dávid, a Sepsi OSK Klub alelnöke kiemelte, egyediek abban (is), hogy labdarúgó-stadionban tárlatot állítanak ki. Felemlítette, 2010 nyarán Diószegi László azzal kereste meg, hogy hozzanak létre egy futballcsapatot. Bolondosnak nézte, de aztán a terv megvalósult, 2016 őszén jött a gondolat, hogy stadiont is kellene építeni, aztán egy másik: Kós Károlyt hozzák el Sepsiszentgyörgyre újra. Úgy került a Kósra utaló tornyos épületrész a stadion homlokzata elé, magyarázta. Most, hogy a múzeum felújítás miatt zárva, jobb helyre nem is kerülhetett volna a tárlat, tette hozzá, hisz ott minden mérkőzésen százak fordulnak meg, a stadiont csoportok látogatják.

Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója emlékeztetett, a kiállítás már látható volt a múzeumban tíz évvel ezelőtt. Akkor a főváros után került ide, hisz Budapest után Sepsiszentgyörgyön áll a legtöbb Kós-épület, s a levéltár a múzeumnak adományozta az anyagot. Azóta több városban kiállították, volt Nagyszebenben, Kolozsváron, Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, most Pécsről érkezett haza, ez a jelenlegi a tizedik helyszín. A múzeum újranyitását követően ősszel majd oda kerül, addig a stadionban tekinthető meg. Az igazgató úgy fogalmazott, Magyarország összeomlása után Kós Károly Budapestről hazajött, tudva, hogy itt nagyobb szükség van rá. „Haza kell jönni, és nem kell hagyni Erdélyt elveszni” – mondotta, hozzátéve, mérkőzések után a szurkolók énekelik a Székely himnuszt, mely úgy végződik: Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk! Elmondta, korábban a múzeum vitte Sepsiszentgyörgy hírét, tíz éve már a futballcsapat is. Majd párhuzamot vont a múzeum és a sportklub között, mondva, mindkettőt magánember hozta létre, előbbit Csereyné Zathureczky Emília, utóbbit Diószegi László. Előbbi 150 éve működik, és kívánta, hogy a Sepsi OSK is érje meg a 150 évet. Hajrá, Sepsi OSK! – zárta szavait Vargha Mihály. Hajrá, Székelyföld! – tette hozzá Kertész Dávid.