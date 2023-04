Hadnagy István, a hatóság vezetője szerint a legtöbb esetben lakossági bejelentés nyomán járnak el, de az önkormányzat részéről is kapnak jelentéseket elhagyott gépkocsikról. Emellett a járőreik is rábukkannak olyan járművekre, melyeket hosszú ideje nem mozdított el senki. Az elhagyott járművek főképp a lakónegyedekben okoznak gondot, ezekben a városrészekben – amint az hosszabb ideje közismert – a parkolóhelyek állandó problémát jelentenek, és a gazdátlan gépkocsik tovább szűkítik az ott lakók lehetőségeit. A Helyi Rendőrség ezek eltávolításával is igyekszik segíteni a lakókon.

A hatóság azt is közli, hogy mikortól számít egy gépjármű elhagyottnak, gazdátlannak. Eszerint két kritérium alapján döntik el, hogy az elhagyott járművet mikor kell eltávolítani. Az első, hogy közterületen áll láthatóan huzamosabb ideje, a második pedig, hogy nem tesz eleget a minimális, a közlekedéshez elengedhetetlen jogi követelményeknek, nem rendelkezik érvényes műszaki vizsgával. Azt követően, hogy a két feltétel adott, a hatóság felszólítást helyez el az autó szélvédőjén, a jármű tulajdonosának pedig tíz munkanap áll a rendelkezésére, hogy eleget tegyen annak (vagyis eltávolítsa a járművet). A gyakorlatban a jelzett határidőnél jóval többet is várnak, majd amennyiben nem változott semmi, egy Brassó megyei vállalat segítségével a városi kertészethez szállítják az autókat, a tulajdonosoknak pedig 30 nap áll rendelkezésükre, hogy jelentkezzenek a járműért. Ellenkező esetben az autót ócskavasként értékesíti a város. Ha a tulajdonos jelentkezik, ki kell fizetnie a szállítási díjat (ez változó), illetve napi 50 lej tárolási díjat.

A hatóság arról is tájékoztat, hogy folyamatosan igyekeznek az elhagyott autókat elszállítani, illetve jelzik, hogy mindazok, akik hasonló problémával találkoznak, a sepsiszentgyorgyinfo.ro/carwreckform.hu oldalon jelenthetik a közterületen hányódó roncsokat. (ndi)