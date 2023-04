Kommandón nőszervezet alakult

Az RMDSZ kommandói helyi szervezetének február 21-i tisztújító ülésén Tamás Sándor, a területi szervezet elnöke kérte fel Kádár Katót, a helyi tanács tagját a kommandói nőszervezet megalakítására.

„A kommandói hölgyek már néhány éve bekapcsolódtak az RMDSZ Háromszéki Nőszervezetének programjaiba, örülünk, hogy most hivatalosan is megalakul a helyi nőszervezet. Eddig is aktívan tevékenykedtek közösségükben, ezután pedig bővült csapattal dolgoznak tovább. A nőszervezet minden nőnek lehetőséget biztosít ötleteinek megvalósítására, erőt meríthetnek belőle, kipróbálhatják magukat” – fogalmazott Domokos-Fejér Melinda, az RMDSZ Háromszéki Nőszervezetének elnöke az alakuló ülésen.

Kocsis Béla polgármester kiemelte a nők elengedhetetlen szerepét a közösség életében. „Az elkövetkezőkben is nagy szükség lesz a kommandói nőkre, munkájukra, hiszen ők azok, akik lelküket adják a családért. Bízom a közös munka erejében, és abban, hogy továbbra is együtt építjük Kommandó jövőjét” – hangsúlyozta az elöljáró, támogatásáról biztosítva a hölgyeket.

A frissen alakult nőszervezet elnöke megköszönte a bizalmat, majd céljairól szólva elmondta: a helyi önkormányzattal és az egyházzal közösen kívánnak tevékenykedni Kommandóért. „A nőszervezetben közösségépítő és karitatív programokat vállalunk, bekapcsolódunk a református egyház által tavaly megszervezett családi nap idei szervezésébe, közösségépítő és csapatösszerázó tevékenységeket és szakmai előadásokat tervezünk, valamint folytatjuk az ünnepnapok köré szervezett programjainkat” – sorolta a tervek egy részét Kádár Kató.

Az eseményen részt vevők megismerhették az Édes ízek Székelyföldről című süteményes kötetet, amelyet Szőcs Ilona, a csernátoni Malomkert vezetője, a könyv egyik szerzője és Igyártó Réka, az RMDSZ Háromszéki Nőszervezetének programfelelőse mutatott be. A rendezvényt Kádár Hanga református tiszteletes asszony fuvolaműsora színesítette.